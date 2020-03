Maroc : le « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus » reçoit un don d’environ 200 Millions d’Euros du groupe Al Mada

Le Conseil d’Administration de la holding marocaine Al Mada a annoncé, dans un communiqué, avoir décidé, sur proposition de son actionnaire principal d’accorder une contribution financière au « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie-COVID-19 sous la forme d’un don de 200 millions d’Euros.

Ce don contribuera à faire face aux dépenses sanitaires et à soutenir les secteurs sinistrés par la crise sans précédent liée au Coronavirus, ajoute le communiqué d’Al Mada.

Ce don, à forte charge symbolique, traduit la volonté et l’engagement du Souverain marocain de participer à l’élan de solidarité nationale devant cette crise sanitaire inédite, d’autant plus que cette pandémie nécessite le déploiement de moyens colossaux, tant au niveau logistique que financier, et dont le traitement nécessite des moyens hors de la portée des citoyens marocains.

Ce don octroyé, sur proposition de l’actionnaire principal du groupe, est l’exemple même d’un comportement à forte dimension humanitaire et citoyenne qui se veut autant une invite qu’une exhortation attentionnée aux citoyens, riches et pauvres, pour s’inscrire dans cette culture de solidarité, laquelle, par delà le don financier, inculque une véritable culture citoyenne.

Au Maroc, c’est aujourd’hui un combat difficile que mènent le Roi Mohammed VI, son gouvernement et son peuple contre la pandémie du Coronavirus qui gagne du terrain.

Cette lutte contre un ennemi invisible requiert des moyens financiers conséquents, et, à ce titre la contribution du groupe Al Mada est essentielle.

Farid Mnebhi.