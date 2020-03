VASTE OPÉRATION DE STÉRILISATION ET DE DÉSINFECTION LANCEE À IFRANE POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DE COVID-19

Mohammed Drihem

Une vaste opération de stérilisation et de désinfection des moyens de transport public dont notamment les taxis toutes catégorie confondue a été organisée, lundi à Ifrane, par le conseil communal de collectivité territoriale d’Ifrane et ce ; dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette vaste opération entreprise par le bureau d’hygiène communal de la dite collectivité territoriale s’inscrit dans le cadre des mesures et dispositions préventives prises un peu partout à travers le Royaume pour faire face au danger de propagation du nouveau Coronavirus dans le Royaume dans le souci de garantir la sécurité sanitaire des citoyens utilisant les divers moyens de transports de la province, en l’occurrence, les taxis.

Selon Hicham Afifi président du Conseil Urbain d’Ifrane ; cette vaste opération de stérilisation et de désinfection des transports publics englobera par la suite l’ensemble des établissements publics de la ville dont le marché et l’abattoir municipaux, les hôtels, les mosquées et les écoles entres autres locaux publics qui reçoivent les citoyens. A cete effet a-t-il ajouté ; nous appelons l’ensemble de la population locale à s’engager pour la réussite de cette opération au plus grand bénéfice des citoyens de la ville d’Ifrane en application du plan d’action urgent mis en place par la commune d’Ifrane pour endiguer la propagation du Covid-19

A rappeler que la commune d’Ifrane avait procédé au report de toutes les activités prévues dans la ville٬ avec la fermeture des terrains de proximité et des cafés et restaurants.

Sur le plan social aussi, le conseil municipal d’Ifrane selon son président, subviendra aux besoins des personnes âgés, des handicapés, des personnes abandonnées et des malades chroniques durant cette période de lutte contre la propagation de la pandémie.

Aussi, à l’heure où nous mettons sous presse le présent numéro du journal, on nous apprend qu’une opération similaire a été entamée mardi dans la ville d’Azrou à l’initiative du conseil élu de cette collectivité territoriale.