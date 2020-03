Le Roi Mohammed VI ordonne des mesures pour endiguer la propagation du Coronavirus au Maroc.

Face à la crise sanitaire majeure qui touche le monde, le Roi du Maroc a donné, le 15 mars 2020, ses Instructions pour procéder à la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion du Coronavirus (COVID-19) qui commence à sévir au Maroc.

Ce fonds, doté de plus d’un milliard d’Euros, devra être réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence et ce, pour traiter dans de bonnes conditions les personnes qui seraient atteintes par le COVID-19.

Au-delà du volet sanitaire, ce fonds spécial servira au soutien de l’économie du Maroc à travers une batteries de mesures qui seront proposées par le Gouvernement marocain, notamment en termes d’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits, tels le tourisme, ainsi qu’en matière de préservation des emplois et d’atténuation des répercussions sociale de cette crise.

Outre le Budget Général de l’État, ce fonds bénéficiera également de la contribution de plusieurs organismes et institutions, mais aussi que sur Instructions du Roi du Maroc, le Fonds Hassan II contribuera à hauteur de 100 millions d’Euros.

De même, le Roi du Maroc a ordonné au Chef du Gouvernement marocain de faire preuve de transparence totale envers les citoyens, et de les informer au fur et à mesure des derniers développements du virus sur le territoire marocain.

Par ailleurs,le 16 mars 2020, une réunion du Comité de Veille s’est tenue à Rabat pour discuter les mesures concrètes à prendre. Ce Comité, réunissant des membres du Gouvernement marocain avec les représentants du patronat et du groupement des banquiers, ont décidé d’arrêter, très prochainement, le plan d’action pour activer des mesures exceptionnelles, au premier rang desquelles la suspension du paiement des charges sociales et la mise en place d’un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises.

A noter, qu’un élan de solidarité est en train de s’exprimer, aussi bien par des personnes morales, publique et privés, que des personnes physiques, ce qui permettra de mobiliser des ressources financières additionnelles importantes sous forme de dons.

Ainsi, les Présidents des 12 régions du Maroc se sont accordés, le 16 mars 2020, afin de verser une contribution au Fonds Spécial en charge de la gestion du COVID-19 de l’ordre de 100 millions d’Euros.

On signalera également, que le Chef du Gouvernement marocain a partagé l’ensemble des informations sur les principales chaînes de marocaines tout en expliquant que la ruée vers les magasins ne sert à rien car le Maroc dispose d’un stock de près de 04 mois de ravitaillement et rappelant les mesures préventives à adopter pour freiner la propagation du COVID-19 à savoir se laver et se désinfecter régulièrement les mains, éviter les rassemblements et surtout évacuer la peur.

A rappeler que les autorités marocaines ont également annoncé la fermeture, jusqu’à nouvel ordre, des cafés, restaurants, salles de théâtre et de cinéma mais aussi des mosquées, églises et synagogues.

Concernant les établissements scolaires et les universités, ils resteront fermés et tous les évènements culturels et sportifs sont annulés ainsi que les rassemblements de plus de 50 personnes interdits.

Farid Mnebhi.