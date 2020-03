Le programme intégré d’appui et de financement aux entreprises au centre des débats du 17ème Atlas Tioutmine Day

Jeudi dernier, le Centre de développement communautaire relevant de l’université Al Akhawayn d’Ifrane à Azrou, a célébré la journée mondiale de la femme en organisant la 17ème édition d’« Atlas Tioutmine Day » sous le thème : « Petites entreprises féminines et opportunités de financement et d’accompagnement ».

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture de cette Journée, la directrice du Centre; Mme Malika Iguenfer a souligné que le choix de ce thème pour cette édition d’Atlas Tioutmine Day n’est pas fortuit mais dicté par la nécessité d’encourager la femme qui a fait ses preuves dans le domaine de la gestion à s’engager dans l’expérience de l’entrepreneuriat féminine sachant que ce dernier ne représente que 10% des entreprises marocaines.

Dans ce cadre avait-elle ajouté ; cette journée d’étude est venue notamment pour débattre de la problématique du financement qui entrave l’intégration des porteurs (ses) de projets dans le monde entrepreneurial et renseigner sur les différents mécanismes et organismes mobilisés de nos jours pour financer et accompagner les jeunes porteurs de projets tels que l’INDH, la fondation Mohammed V, l’ADS entre autres établissement financier et bailleurs de fonds.

Pour Mme Iguenfer, cette journée a été une occasion pour mettre toute la lumière sur l’initiative Royale concernant le programme intégré d’appui et de financement aux entreprises, lancé il y a quelque semaines suscitant un grand engouement chez les jeunes à savoir ; Le Programme « INTILAQA ».

Après la projection d’un documentaire sur des témoignages de porteurs de projets et d’entrepreneurs, une table ronde a été organisée pour débattre du « Programme intégré d’appui et de financement des entreprises; Une offre avantageuse de financement et d’accompagnement », des « Projets novateurs » et du « secteur bancaire et le processus de financement et d’accompagnement des projets ».

Aussi, plusieurs ateliers sont au programme de cette journée d’étude et porteront sur les « Processus d’identification du projet ; de l’idée du projet à la formulation de son projet », la « gestion administrative et financière des projets » et sur « comment défendre son projet ».

Mohammed Drihem