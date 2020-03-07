كورونا وراء تأجيل القمة الأولى للتربية من خلال الرياضة في إفريقيا

بلاغ صحفي

تأجيل القمة الأولى للتربية من خلال الرياضة في إفريقيا

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – وجمعية « تيبو المغرب » عن تأجيل القمة الأولى للتربية من خلال الرياضة

في إفريقيا، والتي كان مقررا تنظيمها، ما بين 4 و6 أبريل 2020، بمدينة الدار البيضاء.

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الوقائية المرتبطة بالوضع الاستثنائي المتعلق بالحد

من تفشي « فيروس كورونا » (كوفيد 19) على التراب الوطني، والتي توصي بتقييد التظاهرات الكبيرة والتجمعات الجماهيرية.

وإذ يعلن الطرفان عن هذا التأجيل، فإنهما يؤكدان على مواصلة تطوير مشاريع وبرامج مشتركة تهدف إلى تمكين الشباب وتعليمهم، وكذا إدماجهم المهني من خلال الرياضة.

كما يتوجهان بخالص عبارات الشكر والامتنان لجميع الشركاء المحليين والدوليين خاصة

من باقي الدول الإفريقية، وكذلك الخبراء والباحثين والمتدخلين الذين آمنوا بمبادرتهما التي تضع الرياضة كضرورة مؤسساتية في بلدان القارة الإفريقية.