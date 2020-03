Lancement des travaux de construction d’un Centre Médical de Proximité à Fès par le Roi du Maroc

Le quartier Bensouda de Fès a accueilli comme il se doit, le 04 mars 2020, le Roi Mohammed VI du Maroc qui a lancé les travaux de construction du Centre Médical de Proximité–Fondation Mohammed V pour la Solidarité devant une imposante foule venue à cette occasion.

Ce projet solidaire, d’un investissement de près de 08 millions d’Euros, a pour objectif premier le renforcement de l’offre sanitaire pour la population fassie et procède de la conviction profonde du Souverain marocain de faire du droit d’accès aux services de santé un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté et de Sa volonté d’améliorer les services de prise en charge médicale mais surtout de rapprocher les infrastructures de santé des populations issues des quartiers à forte densité démographique.

La réalisation de ce projet s’inscrit en droite ligne des efforts déployés par le Roi du Maroc pour améliorer l’accès des personnes démunies à des soins de santé de base de qualité, à accélérer les interventions en cas d’urgence médicale et à assurer un suivi médical périodique et régulier des personnes dont l’état de santé nécessite des consultations spécialisées.

Ce futur Centre Médical de Proximité–Fondation Mohammed V pour la Solidarité se veut être une structure intermédiaire et devra desservir une population de plus de 300.000 habitants permettant ainsi d’assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la Région et d’atténuer la pression exercée sur les établissements hospitaliers existants, évitant à certaines personnes démunies de longs déplacements qui ne feront qu’alourdir davantage les charges de soins.

Ce nouveau Centre, qui sera érigé sur un terrain de plus de 14.000 m2, comportera un pôle des urgences médicales de proximité, un pôle des consultations spécialisées, et un pôle médico-technique avec notamment un bloc opératoire. Il disposera aussi d’un pôle de santé Mère-Enfant abritant une unité technique d’accouchement et des salles d’examen et de soins de nouveaux nés, d’une unité des soins de santé primaires, une unité de rééducation orthopédique, une unité de soins bucco-dentaires, une unité d’imagerie médicale, un laboratoire d’analyses médicales et un pôle d’hospitalisation, une pharmacie et une morgue.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Ministère de la Santé, le Conseil régional de Fès-Meknès et le Conseil communal de Fès, ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 24 mois, vient conforter les différentes actions menées par la Fondation dans le domaine médical et humanitaire, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.

A rappeler que le futur Centre médical de proximité du quartier Bensouda de Fès fait partie d’un programme mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité prévoyant la réalisation au niveau du Maroc de dix Centres médicaux de proximité de ce genre afin de soutenir de soutenir le secteur médical national, à travers notamment le renforcement de l’offre de soins existante, la mise en place d’une filière de soins de proximité et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients.

A noter que le Centre Médical de Proximité–Fondation Mohammed V pour la Solidarité du quartier Bensouda sis à Fès vient ainsi s’ajouter aux Centres inaugurés par le Roi Mohammed VI du Maroc aux quartiers El Youssoufia à Rabat et Sidi Moumen à Casablanca, à ceux déjà achevés à Témara, à l’arrondissement Beni Makada à Tanger et à la ville nouvelle d’Errahma à Casablanca, à celui en cours de réalisation à Hay Karima à Salé, et à ceux en cours de programmation au quartier de Lissassfa à Casablanca, à Agadir et à Marrakech.

Le Roi Mohammed VI a donné, à cette occasion, Ses Hautes Instructions pour la réalisation par la Fondation Mohammed V Pour la Solidarité de deux Centres Médicaux de Proximité supplémentaires à Fès et à Tanger.

Farid Mnebhi.