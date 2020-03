MARRAKECH :L’UNIVERSITE CADI AYYAD ORGANISE SON 6ème CYCLES DE CONFERENCES « LES TRIBUNES DE MARRAKECH »

Mohammed Drihem

L’Université Cadi Ayyad de la ville Ocre de Marrakech organise la 6ème édition de son cycle de conférences : « Les Tribunes de Marrakech » et accueille Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), et expert passionné du développement territorial en Afrique qui donnera une conférence sous le thème « La transition vers des territoires durables en Afrique, Changeons de paradigmes ! » et ce ; le vendredi 06 mars 2020 à la Faculté des Sciences Semlalia.

Selon les organisateurs, le principal objectif de cette conférence est de discuter des clés essentielles de la réussite de la transition de l’Afrique vers des territoires durables car selon la même source, si l’Afrique est présenté aujourd’hui comme le continent d’avenir avec ses ressources humaines et naturelles et sa dynamique vers le développement durable, il ne peut pas emprunter le même chemin de développement que les autres. Ses modèles de développement territorial s’essoufflent, opérant ainsi un changement de paradigmes.

A rappeler que le cycle de grandes conférences « Les Tribunes de Marrakech » de l’Université Cadi Ayyad compte aujourd’hui plus d’une quarantaine de conférences d’envergure internationale accueillant d’éminentes personnalités du monde politique, scientifique et culturel de tous horizons. Ces tribunes se veulent une occasion de rencontres passionnantes, de débats très enrichissants, éveillant l’intérêt d’un public de plus en plus interpellé par la complexité et la diversité des problématiques contemporaines.

A noter que Jean Pierre ELONG MBASSI est depuis 2007 le Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique). Il était le Président du Conseil intérimaire de Gestion de Cities Alliance jusqu’au mois d’Avril 2016. Il est également Co-Président de l’Alliance mondiale des Villes pour le Développement Scientifique (World Cities Scientific Development Alliance–WCSDA), et Secrétaire Général Adjoint du forum sino-africain des collectivités locales.

M. ELONG MBASSI est l’homme derrière les Sommets Africités, la plus importante manifestation des villes, régions et collectivités locales d’Afrique, dont il supervise l’organisation depuis la première édition en 1998.

Il est riche d’une expérience de près de 40 années dans le domaine du développement urbain et de l’aménagement du territoire, des services urbains, du développement économique local, de la gouvernance des collectivités locales, de l’habitat et de la restructuration des bidonvilles. De 1996 à 1999, il a été le tout premier Secrétaire Général de la Coordination Mondiale des Associations des Villes et des Autorités Locales (World Association of Cities and Local Authorities Coordination-WACLAC), en même temps qu’il occupait le poste de Secrétaire Général du Partenariat sur le Développement Municipal (Municipal Development Partnership, MDP), de 1992 à 2006. Auparavant, de 1981 à 1991, M. ELONG MBASSI a été le Directeur du premier projet urbain cofinancé par la Banque Mondiale au Cameroun et qui portait sur la restructuration et l’aménagement d’une zone d’habitat insalubre de 300.000 habitants dans la ville de Douala. M. ELONG MBASSI a commencé sa carrière professionnelle à Paris en France ou il a été chargé d’études puis chargé de mission à l’Agence Coopération et Aménagement de 1973 à 1980.

