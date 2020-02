SECOUSSE TELLURIQUE RESSENTI DANS LA VILLE D’IFRANE

Vendredi 28 février 2020 vers 12h41mn32s, une secousse tellurique a été ressentie par tes citoyens au niveau de la ville d’Ifrane. Selon l’Institut national de géophysique (IGN) ; l’épicentre de la secousse a eu lieu au Sud West de Sefrou avec une latitude et longitude respective de 33,6297° Nord sur 5,0167° Ouest et d’une profondeur de 1,0 Km et une magnitude de 3,0.

Selon la même source, l’Énergie libérée a été estimée à 2 * 10 ^ 9 J (554 KWh / 0,477 tonne de TNT) et le Volcan le plus proche est le Champ volcanique d’Azrou à15 km.

Mohammed Drihem