Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, La Ville de Marrakech accueille : La 17e édition d’Officine Expo du 28 et 29 février 2020

Mohammed Drihem

Vendredi 28 février 2020, la Ville Ocre de Marrakech sera au rendez-vous avec l’Ouverture de la 17ème édition d’Officine Expo organisée sous le Haut Patronage de S.M Le Roi Mohammed VI et proposant à ces quelques 12000 visiteurs professionnels attendus un riche contenu qui met en lumière des thématiques de la plus haute actualité.

Cet événement ; selon ses organisateurs ; inclut également la 4ème édition du Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 pays du Continent et propose au programme des conférences, des expositions, des remises de prix et des événements networking et pitch session entre autres activités.

Fidèle à sa tradition d’échanges et de convivialité, nous rapporte-t-on, cette 17e édition d’Officine Expo s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour faire de l’événement un rendez-vous emblématique de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine.

Réunissant près de 5000 participants de 23 pays, l’événement propose 2 jours d’échanges et de rencontres avec d’imminentes personnalités de la santé et des experts internationaux. Une palette assez large pour garantir un échange interactif autour de thématiques en adéquation avec les enjeux qui interpellent les acteurs de la filière et de la profession.

Selon la même source d’information, Officine Expo 2020 s’attache, cette année, à éclairer les débats au travers de quatre thèmes à savoir :

Innovation et Créativité

Ruptures de médicaments: enjeux de santé publique et leurs impacts sur l’officine. Quelles stratégies adopter?

Coopération interprofessionnelle au service du patient diabétique

Village innovation 2020-startups e-santé

Aussi ajoute-t-on, l’accent sera mis sur l’innovation à travers l’accueil d’une quinzaine de startups e-santé de différents pays au sein du Village Innovation, un espace d’échange afin d’avoir une vision partagée des innovations en cours. Un panel d’experts choisira parmi celles-ci 4 à 5 startups qui seront invitées à pitcher leurs projets innovants, le samedi 29 février.

Le but étant de définir les nouvelles perspectives prenant en compte les priorités du secteur de la santé et de la pharmacie, et d’accompagner les officinaux vers des recommandations permettant d’aller dans le sens de l’innovation, source de développement pérenne.

Pour consolider sa position de leader des salons pharmaceutiques au niveau du Maroc et du Continent, Officine Expo 2020 renouvelle, pour une 4e édition, le Meeting Pharma Africa qui accueille cette année 18 pays africains. Inscrit en droite ligne avec la politique de développement sectoriel entreprise par SM le Roi Mohammed VI en partenariat avec les pays dʼAfrique, Meeting Pharma Africa offre une place au développement du BtoB et contribue à la promotion des relations Sud-Sud dans les domaines de la réglementation pharmaceutique de l’accès à des médicaments et au partage de l’expertise dans la pharmacie industrielle.