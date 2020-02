AICHA EL BEKALI : UNE MAROCAINE NOMINEE PARMI LES 100 FEMMES LES PLUS INFLUENTES DANS LE MONDE ARABE

Mohammed Drihem

Samedi 22 février 2020 dernier Mme Aicha El Bakali a été nominée parmi les 100 femmes les plus influentes dans le domaine de l’action sociale dans le monde arabe au titre de l’année 2019 par « The Word Association for Creativity and Humanities » via Mr son président Mohamed Kamal.

Une belle cérémonie de nomination a eu lieu au club du ministère de l’éducation civil (ministère de la jeunesse) à Borj Al Jazira au Caire en Egypte en présence de la grande sphère diplomatique de plusieurs nationalités et des personnalités de l’Art de la créativité et de l’action sociale.

Aicha El Bakali. Fondatrice et directrice général du cabinet » Performance Pro formation et conseil est titulaire d’un MBA de L’AUL NY en gestion d’entreprises et d’un Master en Gestion de projets. Elle est Membre fondatrice et secrétaire générale de l’association professionnelle pour l’entreprenariat féminin qui a eu une grande expérience dans des multinationales aussi bien au Maroc qu’à l’international dans plusieurs pays visités avant de rejoindre la mere patrie pour s’investir dans le social et la solidarité.

