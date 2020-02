« La participation politique des jeunes et leur rôle dans le développement » Thème 2ème Moroccan Politics ClubYouth Forum

Mohammed Drihem

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane a accueilli la 2ème édition du Moroccan Politics Club (MPC) Youth Forum organisé cette année sous le thème de

: « la participation politique des jeunes et leur rôle dans le développement » et ce, les 22 et 23 février 2020 au sein du campus de l’Université.

Fruit d’un partenariat entre l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, la Fondation Al Akhawayn et Konrad Adenauer Stiftung, le MPC Youth Forum a réuni près de 150 jeunes venus des quatre coins du Royaume pour discuter de la situation politique, économique et sociale du Maroc et débattre des opportunités et des défis à prendre en considération dans le nouveau modèle de développement.

Au programme de cette seconde édition du Moroccan Politics Club Youth Forum dont la séance d’ouverture a été marquée par les allocutions prononcées par les représentant respectifs du Moroccan Politics Club, de l’Université Al Akhawayn et de Konrad Adenauer Stiftung : Un Premier Panel traitera des Challenges et Perspectives du Nouveau Modèle de Développement du Maroc et dont l’objectif est de traiter la question du modèle de développement et les opportunités offertes aux jeunes ainsi que des défis qu’ils doivent surmonter.

Le second Panel quant à lui a été consacré à l’importance de l’Engagement des Jeunes dans la politique et dans le Processus du Développement. L’objectif était d’examiner l’importance de la participation politique des jeunes par rapport au nouveau modèle de développement.

Aussi ; un atelier de travail a été réservé à l’Introduction au Document Politique et à l’Analyse où les participants ont été initiés à la rédaction des propositions politiques ainsi qu’à l’analyse et aux méthodes de recherche. Un second atelier a été consacré à la finalisation des recommandations fruits du travail en équipe où les équipes se sont penché sur la rédaction des dites recommandations pour le développement économique, social et politique du Maroc.

Pour Mr Souilem Souilem, le Président du Moroccan Politics Club (MPC), ce dernier est un club estudiantin qui s’intéresse à la politique au sein de l’université Al Akhawayn d’Ifrane dont l’objectif est de sensibiliser et intéresser les étudiants à la vie politique et ce, en organisant des conférences, des voyages notamment au parlement européen et au parlement du Royaume du Maroc et à travers l’organisation de forum comme celui d’aujourd’hui auxquels nous invitons d’éminentes personnalités et experts spécialisés dans divers domaine en relation avec monde de la politique afin d’offrir à nos adhérents l’opportunité d’écouter et de suivre différents exposés traitant de la politique et de l’économie entre autres sujets et de discuter avec des personnalités et experts tel que Dr. Najib Akesbi, l’Economiste et Chercheur sur les politiques publiques et politiques économique au Maroc, Dr. Omar Bendjelloun, Professeur Assistant de l’économie spécialiste de l’analyse des politiques publiques et de léconomie marocaine et Dr. Malik Boumediene, Professeur Associé en Droit Public et Sciences Politiques entre autres personnalités qui anime cette seconde édition du MPC Youth Forum,

Cette édition, permettra aux participants d’acquérir de nouvelle connaissance sur la situation politique, économique et sociale de leur pays. Mais aussi de permettre aux jeunes de différentes villes et universités de discuter et débattre à propos des opportunités et des défis que notre pays doit prendre en considération pour son développement futur. Les participants auront aussi l’occasion de participer à des exercices de réflexion collective à travers des workshops animés par des experts dans plusieurs domaines, afin de développer des recommandations qui seront partagés avec la Commission Spéciale pour le Modèle de Développement. A-t-il précisé.

A propos du Moroccan Politics Club:

Depuis sa création en 2011, le Moroccan Politics Club est une organisation estudiantine qui oeuvre pour le développement de la conscience politique des jeunes à l’université Al Akhawayn et au Maroc. Le Moroccan Politics Club regroupe des jeunes marocains soucieux des affaires politiques, économiques et sociaux du Maroc. Le club développe plusieurs activités comme l’organisation de conférences et de panels sur plusieurs thèmes, des discussions hebdomadaires sur l’actualité politique, économique et sociale du pays ainsi que des actions de sensibilisation à l’importance de la participation des jeunes en politique.

A propos de Konrad Adenauer Stiftung Maroc

Liberté, justice et solidarité sont les principes fondamentaux qui guident le travail de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). A travers plus de 80 bureaux dans le monde et des projets dans plus de 120 pays, nous apportons une contribution propre à l’encouragement de la démocratie, de l’Etat de droit et de l’économie sociale de marché.

Le bureau de la KAS à Rabat s’occupe de projets au Maroc. Le travail est principalement axé sur les domaines de la démocratie et de l’Etat de droit, de la société civile, de l’économie sociale de marché, du dialogue interculturel, de la prévention des conflits ainsi que des relations entre l’UE et les pays méditerranéens.

A propos d’Al Akhawayn Foundation

La Fondation Al Akhawayn est une organisation non gouvernementale, enregistrée sous le dahir marocain 58. Son principal objectif est l’éducation rurale et l’autonomisation.