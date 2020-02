Maroc – Guinée Equatoriale Appel au développement de partenariat fructueux entre les opérateurs économiques des deux pays

Lundi 19 février dernier, le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz RABBAH a eu des entretiens avec le Ministre des Mines et des Hydrocarbures de la République de Guinée Equatoriale, Monsieur Gabriel MBEGA OBIANG LIMA en visite au Maroc du 15 au 17 février courant et lors desquelles ils ont examiné les voies et les moyens de développer la coopération bilatérale entre le Maroc et la Guinée Equatoriale dans les domaines des mines et des hydrocarbures.

Cette entrevu qui a eu lieu en présence de Mme Amina Benkhadra, Directeur Général de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines et de hauts responsables du Département de l’Energie et des Mines, a été une occasion pour échanger et discuter sur les moyens susceptibles de développer la coopération entre les deux pays notamment entre les opérateurs et les investisseurs des deux pays dans les secteurs des mines et des hydrocarbures, ainsi que des opportunités offertes au Maroc et à la Guinée Equatoriale dans ces domaines.

Le développement de la coopération avec la Guinée Equatoriale rentre dans le cadre de l’intérêt particulier que porte le Royaume du Maroc à la coopération avec l’ensemble des pays du continent africain sous la vision éclairée de S.M. le Roi Mohammed VI, visant à accompagner le développement durable des pays africains, notamment à travers le partage d’expériences et la promotion de partenariats rentables.

Dans ce cadre, les deux parties sont appelées à œuvrer conjointement pour le développement des partenariats fructueux entre les opérateurs économiques des deux pays, notamment dans les secteurs de recherches et de développement minier et de la recherche, de la promotion et de l’exploitation des hydrocarbures.

Mohammed Drihem