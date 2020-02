UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE ACCUEILLE LA 2ème EDITION DU MPC YOUNG FORUME

Mohammed Drihem

L’Université Al Akhawayne d’Ifrane accueille la 2ème édition du MPC Youth Forum sous le thème : « la participation politique des jeunes et leur rôle dans le développement » et ce, du Vendredi 21 au samedi 23 février 2020 au sein du campus de l’Université.

fruit d’un partenariat entre l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, la Fondation Al Akhawayn et Konrad Adenauer Stiftung, cette nouvelle édition du MPC Youth Forum réunira quelques 150 jeunes venant des quatre coins du Royaume pour débattre de la situation politique, économique et sociale du Maroc et discuter des opportunités et des défis à prendre en considération dans le nouveau modèle de développement.

Les moments forts de l’événement sont le Panel I sure les « Challenges et Perspectives du modèle de développement Marocain » prévu Samedi 22 Février, le Panel II qui traitera de « L’importance de l’implication de la jeunesse dans la politique et le développement » Dimanche 23 Février et la Présentation des Recommandations prévu pour Dimanche 23 Février de 16h à 18h.