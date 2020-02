Azrou : Tazgharte Procède au lancement de la 2ème année du programme : « Jeunes, participation et emploi »

Dans le cadre du projet « Jeunes, participation et emploi », mis en place par Oxfam au Maroc, avec le soutien du programme de partenariat dano-arabe (DAPP), l’association Tazghart organise, un atelier de lancement de lancement de la deuxième année du projet dans la ville d’Ifrane, les 22 et 23 février 2020 prochain.

Lors de cet évènement national, les vingt jeunes bénéficiaires de la formation à l’analyse des politiques publiques en lien avec l’emploi des jeunes assurée par l’association Tazghart durant 2019, présenteront leurs « Policy Papers » et leurs recommandations pour un meilleur accès des jeunes au travail digne et décent et aux opportunités économiques.

Après Présentation et discussion des différents « Policy Papers » élaborés par les tandems, les participants seront conviés à un travail de groupe qui se penchera sur « les étapes à mener pour plaider sur ces « Policy Papers » avant la séance de clôture de la première année du projet qui sera marquée par la remise des attestations aux différents participants au dit projet.

Au programme de la seconde phase de cette première journée de l’atelier, une communication du représentant de l’OXFAM Maroc et la présentation de la 2ème année du projet « Jeunes, participation et emploi » qui sera suiovi le lendemain matin par un atelier sur le plan de communication et shoting avant la cloture de l’atelier

A rappeler que dans le cadre de ce projet mis en place en partenariat avec Oxfam au Maroc avec l’appui du programme de partenariat Dano-Arabe DAPP; l’association Tazghart avait organisé un module de formation en communication au profit de 120 jeunes avec des sessions de sensibilisation au droit du travail au profit de 1200 jeunes de la région d’Azrou et développer 20 policy papers par les jeunes et les diffuser auprès des décideurs et a contribué à la réalisation d’une étude nationale sur une thématique en relation avec les besoins du marché de l’emploi, le travail informel et les politiques publiques d’employabilité.

