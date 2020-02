Missour : Création de ceintures vertes et aménagement d’une Foret urbaine de récréation

Mohammed Drihem

Mercredi 19 février dernier, la ville de Missour chef-lieu de la Province de Boulmane a été au rendez-vous avec la mise en application de deux conventions de partenariat signées en 2018 dont la première par la Direction Provinciale des eaux et forêts avec le conseil provincial de Boulmane et les collectivités territoriales de Missour, Rmila, Outat El Haj, Anjil, Sidi Boutayeb, Boulmane et la Direction Provinciale de l’équipement, du transport, de l’eau et de la logistique de Boulmane visant les projets de réalisation de ceintures vertes d’une longueur totale de 12,500 Kms en trois tranches, avec la plantation de 12000 plants d’arbres de Poivrier Sauvage, le long de la Route Nationale (RN15) reliant Missour à Boulmane d’une part et Missour à Outat El Haj de l’autre, la Route Régionale (RR503) reliant Boulmane à Ifrane et la Route Provinciale (RP5108) reliant Boulmane à Anjil.

La seconde convention, par la Direction Provinciale du département ministériel des eaux et forêts avec le ministère de l’intérieur « tuteur » des terres collectives, le conseil provincial de Boulmane et la collectivité territoriale de Sidi Boutayeb visant le Projet d’aménagement et de gestion de la foret urbaine de Sidi Boutayeb d’une superficie globale de 35,7 hectares pour l’accueil des visiteurs et la protection des équilibres environnementaux de la foret et ce, en trois tranches

La cérémonie de lancement de ces différents projets forestiers objets des deux conventions d’un montant global de 7.296.000,00 Dhs à été présidée par le Gouverneur de la Province de Boulmane, Mr Abdelhak Hamdaoui.

Dans une déclaration a notre correspondant régional, Mr Mohamed Mokhliss DPEF de Boulmane a tenu de signaler que ce projet est le fruit d’un effort commun, entre la DPEFLCD de Boulemane, le Ministère de l’ Intérieur et les divers partenaires, suite à des multiples réclamations de la population urbaine de Missour, pour la création des forêts urbaines et périurbaines, offrant à la ville de Missour un espace de récréation, de loisir, du tourisme écologique et visant l’amélioration des conditions de vie de la population urbaine de Missour.

Vu les conditions climatiques arides de la zone, cette Direction a opté pour le choix d’espèces adaptées au milieu et de la technique d’arrosage « Small-scale irrigation », utilisant des jarres spéciales enterrées avec les plants, ayant une porosité de 10%, permettant un arrosage continu dans le temps sur une longue période et une irrigation stable et adaptée aux besoins de la plante en diminuant le problème des mauvaises. herbes a-t-il conclu.

A noter que la Province de Boulemane jouit d’un potentiel forestier important qui s’étend sur une superficie d’environ 704889 ha, soit 47% du territoire de la Province et 84% du domaine forestier existant dans la région de Fès/Meknès. Les forêts occupent environ 163.118 ha, tandis que les nappes alfatières dominent le paysage sur près de 541.771 ha.

Les principales essences forestières rencontrées au niveau de la Province sont : le Cèdre, le Chêne vert, le Genévrier thurifère, le Genévrier rouge, le Thuya et le Pin d’Alep. D’autres essences secondaires telles que le romarin, l’alfa, le palmier nain et le buis sont rencontrées soit en association avec les grandes formations forestières soit sous forme de matorrals.