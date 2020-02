Institut Agronomique et vétérinaire HASSAN II Association tfarocaine des Eléves Ingenieurs Agronomes ( AMEIA)

La digitalisation pour une agriculture durable

Le 14 mars 2020, à l’Institut Agronomique et Vétérinaire HASSAN II-Complexe de RABAT-, l’Association Marocaine des Elèves Ingénieurs Agronomes (AMEIA) organise la quinzième édition de son forum annuel sous le thème : « L’agriculture de précision face aux changements climatiques : Voies d’adaptation et stratégies de financement. ».

Le forum est un terrain fertile pour l’échange de connaissances et le transfert d’expériences rassemblant étudiants en ingénierie, jeunes diplomés, sociétés marocaines et multinationales, fédérations interprofessionnelles et coopératives.

Reposant sur le principe de l’agriculture de précision, le forum met en valeur la digitalisation de l’agriculture comme alternative rationnelle face aux variations climatiques qui menacent le monde entier et comme défi à relever pour une agriculture durable, économiquement compétitive et soucieuse de la protection des ressources environnementales.

Au travers de conférences, expositions, tables rondes et ateliers, l’ingénieur agronome sera impliqué dans la discussion des modalités de financement et des stratégies de développement. Le principal objectif de ce forum est de promouvoir l’insertion professionnelle et de rapprocher les élèves ingénieurs des évolutions du marché de travail.

A cette issue, plus de 20 entreprises marocaines participent et proposent des offres d’emplois et de stages, une chance pour impliquer les 500 visiteurs et faciliter la rencontre entre les entreprises et les candidats intéressés.