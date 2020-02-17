وردة لأستاذي : مبادرة تستحق التنويه من تلاميذ نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بمؤسسة ابن بطوطة الإعدادية بتمسمان

نظم تلاميذ أعضاء نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بمؤسسة ابن بطوطة الإعدادية بتمسمان – الدريوش يوم الأربعاء 12 فبراير 2020م في فترة الاستراحة الصباحية مبادرة أُطلق عليها اسم (وردة لأستاذي) تقديرا لمجهوداتهم الجبارة في تربية النشئ وتعليمهم، والمضي بهم قدما نحو بر الأمان.

مبادرة أدخلت البهجة والسرور على قلوب كل الفاعلين بالمؤسسة إداريين وتربويين وأعوان بالإضافة إلى التلاميذ، وقد عبروا عن فرحهم تجاه هذه المبادرة ولقيت قبولا منقطع النظير.

وتأتي هذه المبادرة ردا للجميل وإعادة الاعتبار للمدرسة والمدرس، من منطلق تفعيل الحياة المدرسية، وإن كانت الوردة شيئا رمزيا إلا أنها تحمل من معاني الود والتقدير تزامنا مع أحداث احتقار رجال ونساء التعليم لأسباب نعرف بعضها ونجهل بعضها.

فكل الحب والتقدير لمن يفني زهرة عمره في خدمة وطنه، حتى تسطع شمس العلم والمعرفة على متعلميه.

الأستاذ: أحمد احموتا منسق نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بإعدادية ابن بطوطة