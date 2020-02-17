Home»Enseignement»وردة لأستاذي : مبادرة تستحق التنويه من تلاميذ نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بمؤسسة ابن بطوطة الإعدادية بتمسمان

وردة لأستاذي : مبادرة تستحق التنويه من تلاميذ نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بمؤسسة ابن بطوطة الإعدادية بتمسمان

/ /0/ 2
0
Shares
PinterestGoogle+
 

نظم تلاميذ أعضاء نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بمؤسسة ابن بطوطة الإعدادية بتمسمان – الدريوش يوم الأربعاء 12 فبراير 2020م في فترة الاستراحة الصباحية مبادرة أُطلق عليها اسم (وردة لأستاذي) تقديرا لمجهوداتهم الجبارة في تربية النشئ وتعليمهم، والمضي بهم قدما نحو بر الأمان.

مبادرة أدخلت البهجة والسرور على قلوب كل الفاعلين بالمؤسسة إداريين وتربويين وأعوان بالإضافة إلى التلاميذ، وقد عبروا عن فرحهم تجاه هذه المبادرة ولقيت قبولا منقطع النظير.

وتأتي هذه المبادرة ردا للجميل وإعادة الاعتبار للمدرسة والمدرس، من منطلق تفعيل الحياة المدرسية، وإن كانت الوردة شيئا رمزيا إلا أنها تحمل من معاني الود والتقدير تزامنا مع أحداث احتقار رجال ونساء التعليم لأسباب نعرف بعضها ونجهل بعضها.

فكل الحب والتقدير لمن يفني زهرة عمره في خدمة وطنه، حتى تسطع شمس العلم والمعرفة على متعلميه.

الأستاذ: أحمد احموتا منسق نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بإعدادية ابن بطوطة

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

نيابة الناظور على طريق التنزيل المحلي لمشروع  » دعم تدبير المؤسسات التعليمية المغربية  » PAGESMتكوين حول استعمال تقنيات المعلومات في الحياة المدرسية بالناظورلقاءات تواصلية حول الدخول المدرسي بالناظورالسيد عبد العظيم الكروج في زيارة للمؤسسات التعليمية بالجهة الشرقية VIDEO

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.