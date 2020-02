FESTIVAL : Festival Route de l’Or des Cultures Sahariennes Prend fin en apothéose à Merzouga

MOHAMMED DRIHEM

La faculté pluridisciplinaire d’Errachidia, située au cœur de la Région de Drâa Tafilalet, carrefour des civilisations et des grandes caravanes sahariennes, a accueilli le premier forum des rencontres Sahariennes de la coopération sous le thème de : « Connaitre-Partager-gérer », le 8 février 2020.

Ce forum, organisé à l’initiative de la Saharienne et du Festival Route de l’Or des Cultures Sahariennes « FEROCSA », en phase avec les orientations de sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a souhaité instaurer une coopération Sud-Sud forte et solidaire, entre de nombreux pays du continent africain, s’’inspire des coopérations transsahariennes et vise à devenir un rendez-vous scientifique, culturel et touristique annuel majeur au cœur de l’une des plus belles régions sahariennes du Maroc (Draa-Tafilalet).

En marge du forum, s’est tenu dans les dunes de Merzouga du 08 au 15 février 2020 ; le Festival Route de l’Or des Cultures Sahariennes, qui a comme objectif de promouvoir, la Région Draa-Tafilalet pour offrir un sublime voyage dans l’histoire de Sijilmassa, qui était une ville de grande importance religieuse, politique et économique, mais aussi la découverte de son patrimoine culturel exceptionnel ; chose qui amène à collaborer avec la faculté pluridisciplinaire pour organiser chaque année le Forum des Rencontres de la coopération Saharienne, pour permettre de développer des actions de coopération nord sud et sud-sud, et nord-sud et de participer à la préservation du patrimoine matériel et immatériel des nomades selon les organisateurs.

Au programme ; sur le site du Festival à Merzouga ; les organisateurs ont préconisé une ambiance de fête avec des prestations artistiques (chants, danses, musiques, défilés et parades de dromadaires..) en ouverture et une soirée pour l’animation du village par les groupes artistiques (chants, danses et musique), des contes et légendes sous tentes nomades.

Aussi, tous les jours du festival à partir de Merzouga ; des activités ont été assurées à la carte avec comme choix : Une balade à dos de dromadaire, un Trekking « vallée et dune de 2 à 4 h de marche par jour ou une excursion en 4×4, pour vous permettre la découverte de la région.

En plus du Forum, des concours gastronomique, défilés et parades de dromadaires ont été organisés avec notamment en soirée ; l’animation du village par les groupes artistiques