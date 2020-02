Gestion et Protection de la Nature : Des étudiants de la Maison Familiale Rurale « Valrance » en stage de formation dans le Moyen Atlas

Dans le cadre des actions de coopération internationale que réalise la Maison Familiale Rurale « Valrance » avec le Maroc, 54 jeunes français et françaises étudiants (es) au BTSA en Gestion et Protection de la Nature (GPN), participent au programme d’échanges professionnels initié par cette école française au Maroc en partenariat avec le Parc National d’Ifrane et la Direction provinciale d’Ifrane du Département des Eaux et Forêts, le Club UNESCO Atlas Maroc d’Azrou, le centre équestre « Le Vallon Vert » et les écoles privés cibles à Meknès et El Hajeb.

Les Objectifs de ce programme d’échange international initié au Maroc du 07au 15/02/2020 au profit d’un premier groupe de 26 étudiants (es) et du 21au 29/02/2019 pour le second groupe de 28 étudiants (es) sont :

La découverte du parc national d’Ifrane et visite de la cédraie du Moyen Atlas et d’un site RAMSAR…

L’Organisation d’un Chantier de plantation d’arbres avec les services des Eaux et Forêts dans la cédraie ;

L’organisation d’un Chantier plantation d’une haie champêtre (600 m de linéaire environ) dans la perspective de la création d’une ferme pédagogique sur le site de l’auberge « Le Vallon Vert » à proximité de la ville d’Azrou ;

La réalisation de 10 ateliers d’animation pour sensibiliser à des problématiques environnementales auprès de collégiens et lycéens d’écoles privées dans les villes de Meknès et d’El Hajeb.

Un programme type a été concocté et élaboré à l’identique pour les deux classes visant la découverte touristique et culturelle, les sorties, les chantiers et les ateliers d’EEDD portant sur la visite de l’erg de Merzouga pour la découverte des oasis du milieu saharien des dunes et l’observation du lever et le coucher du Soleil sur les Dunes et la dégustation d’une « Medfouna » » cette spécialité gastronomique locale, la visite du Parc National d’Ifrane, de la cédraie et une plantation d’arbres en pleine cédraie, un travail par groupes dans des chantiers de plantation de la haie champêtre du centre équestre « Vallon Vert » et la réalisation de 10 ateliers d’Education à Environnement et du Développement Durable (EEDD) au niveau de deux écoles privées respectivement à Meknès et El Hajeb.

Dans ce cadre de programme, les étudiants (tes) du premier groupe ont procédé Mercredi dernier à la plantation de 500 plants d’arbres de Cèdre dans la zone de Moudmane dans la cédraie d’Azrou avant de se rendre dans la zone humide d’Aguelmam N’Terhalline dans la région de Jbel Habri où ils ont pu observer les oiseaux migrateurs dont notamment et surtout : La Tadorne Casarca, le Canard col vert, la sarcelle d’hiver, la Sarcelle marbrée, le canard souchet, le canard chipeau et le Rapace : La buse féroce.

La Maison Familiale Rurale « VALRANCE » de Sain Sernin (France) s’inscrit dans cette démarche de coopération internationale et entretient depuis l’année 2000 un partenariat avec le Maroc.

Les étudiants BTSA Gestion et Protection de la Nature sont les acteurs de cet échange, qui consiste à transférer leurs savoir-faire dans les domaines de la gestion des milieux naturels, de l’éducation à l’environnement et de chantiers de développement. Ces actions s’adressent localement aux enseignants, animateurs et acteurs de la société civile marocains.

La MFR « VALRANCE » travaille en collaboration avec le Conseil Régional Midi-Pyrénées, la Commission Solidarité de la Fédération Régionale des MFR de Midi-Pyrénées, la Fondation Marocaine pour la Nature et l’Homme (FMNH), le Ministère de l’Education Nationale du Maroc, les collectivités territoriales marocaines, le Département des Eaux et Forêts, le Parc National d’Ifrane, l’Université Mohamed V des sciences et l’Ecole Normale Supérieure de Rabat ainsi qu’avec les Associations de développement local telles que l’association des Amis du Val d’Ifrane et le Club UNESCO Atlas d’Azrou au niveau de la Province d’Ifrane entre autres.

Dix-sept échanges ont été réalisés depuis l’année 2000 avec plus de 500 étudiants qui y ont participé et 600 enseignants et animateurs marocains ont été formés dans six régions du Maroc dont Essaouira, Ifrane, Agadir, Rabat, Marrakech et Tanger-Tétouan.

Aussi ; en 2013, un partenariat avec la Faculté des Sciences et l’Ecole Normale Supérieure de RABAT a vu le jour et un projet d’échanges de savoir-faire pédagogiques a été conduit par 21 étudiants de BTSA 2 Gestion et Protection de la Nature. 25 autres étudiants sont parallèlement partis vers la province de Taroudant où ils ont réalisé un diagnostic socio-économique et environnemental de la commune de Toughmert et sensibilisé des écoliers et des collégiens du village en matière de protection de l’environnement.

Mohammed Drihem