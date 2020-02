Al Omrane et l’IRESEN catalyseurs de l’innovation et de la recherche dans le secteur du bâtiment et de l’aménagement urbain

Rabat, mercredi 12 février 2020 : Le siège du Groupe Al Omrane a abrité ce jour la cérémonie de signature d’une convention cadre entre Al Omrane et l’IRESEN (Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles), portant sur un nouveau partenariat institutionnel dans le domaine de l’amélioration des procédés et la promotion de l’innovation en matière de matériaux de construction et d’aménagement. En signant cette nouvelle convention, les deux organismes franchissent une nouvelle étape dans leur engagement en faveur du développement durable et réaffirment, par cette alliance l’importance et l’intérêt qu’ils accordent à l’innovation.

Concrètement à travers cette convention cadre signée par Messieurs Badre Kanouni et Badre IKKEN, respectivement Président du Directoire du Groupe Al Omrane et Directeur Général de l’IRESEN, Al Omrane et l’IRESEN mettent en place les modalités de mise en œuvre de véritables programmes de recherche appliquée autour desquels l’IRESEN , à travers ses infrastructures de recherche et le Groupe Al Omrane, par le biais de son Académie, comptent associer leurs efforts et mobiliser leurs moyens financiers et compétences humaines pour développer la recherche et développement dans les thématiques des matériaux de construction durable, les techniques d’aménagement, de conception/construction et l’amélioration du concept des bâtiments à haute efficacité énergétique, en y associant des start up actives dans ce domaine.

Il importe à cet effet de noter que cette initiative intervient à un moment où la dépendance énergétique nationale marocaine dépasse un taux de 93% et que la stratégie marocaine pour l’efficacité énergétique vise à réduire de 20% la consommation énergétique nationale à l’horizon 2030. Etant donné que le secteur du bâtiment est le plus grand consommateur d’énergie primaire (36 % de l’énergie totale consommée, dont 29 % pour le résidentiel et 7 % pour le tertiaire), les matériaux de construction, l’analyse de cycle de vie ainsi que les nouvelles techniques de conception/construction sont désormais la cible à viser pour espérer arriver aux objectifs souhaités.

Pour ce faire la convention prévoit la mise en place de Plans d’actions biennaux et la création de deux comités pour s’occuper des aspects stratégiques et le pilotage des programmes et actions à engager pour atteindre les objectifs arrêtés pour la future coopération entre le Groupe Al Omrane et l’IRESEN.

Synthèse de la convention

L’objet de la convention est de définir les conditions et modalités de collaboration dans les thématiques des matériaux de construction durable, les techniques de conception/construction et l’amélioration du concept des bâtiments à haute efficacité énergétique ; Elle s’appliquera à travers des conventions spécifiques à :

Matériaux de construction durable et Techniques d’aménagement, de conception et de construction

La construction durable à travers l’implémentation des nouvelles techniques de conception Bioclimatique avec l’utilisation de nouveaux matériaux / procédés de construction et d’isolation appliquées à l’habitat social et de la classe moyenne.

L’aménagement durable via l’expérimentation de nouvelles solutions et techniques d’aménagement applicables dans les écoquartiers et les territoires durables.

Dans ce cadre, la plateforme « GREEN & SMART BUILDING PARK » a réservé un espace de test à ciel ouvert, qui permettra la démonstration des nouvelles solutions technologiques dans le secteur de l’aménagement durable et de la construction verte et présentera donc une opportunité pour les deux parties pour évaluer les solutions innovantes applicables.

2. Incubation et soutien aux startups

Appui en termes d’hébergement, de conseil et de financement, lors des premières étapes de la vie de l’Entreprise dont l’activité est en lien direct ou indirect avec les métiers d’Al Omrane,

3. Formation

Renforcement de capacités sur l’ensemble des disciplines relatives aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et les matériaux de construction.

Mettre en place conjointement l’école de formation dans les métiers du bâtiment.

4. Communication

Echanges d’expertises, d’informations, mettre en commun les infrastructures, participation et organisation conjointe des rencontres et évènements programmés pour le développement des thématiques du partenariat.

5.Certification / Labélisation

Mettre en place conjointement le centre de certification / labélisation des matériaux, des procédés et des solutions de construction/Bâtiments.

Les Parties s’engagent à être un catalyseur afin de soutenir la recherche et développement dans le secteur du bâtiment et de l’aménagement, ainsi que les start-ups dont l’activité principale est la valorisation des matériaux / procédés de construction durable, les techniques de conception, construction et d’aménagement nouvelles et innovantes (via les projets pilotes, projets R&D, Fab-Lab, appel à projets, concours, appels à projets, etc.).

Les futures collaborations entre les parties pourraient porter sur d’autres thématiques / Axes / Activités non cités ci-dessus, si les deux parties y jugent conjointement l’opportunité, et qui doivent demeurer dans le cadre global du partenariat cadre.