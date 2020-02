La photographie animalière Marocaine Exposée A l’Université Al Akhawayn d’Ifrane

Mohammed Drihem

Lundi 10 février dernier, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a été au rendez-vous avec l’inauguration de la 6ème étape de l’exposition : « Richesse du Maroc du Sahara atlantique au Jbel Moussa Méditerranéen », organisée en collaboration avec l’association marocaine des photographes animaliers sous le thème de sous le thème : « La photographie animalière au service de la sensibilisation pour le respect de la biodiversité »

Organisée du 10 au 29 février 2020 en célébration de la journée mondiale des Zones humides placée cette année sous le thème : « Zones Humides et Biodiversité » et en commémoration du 25ème anniversaire de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, cette exposition itinérante ; selon Mme Halima Bousadik présidente de la « Moroccan Wildlife photographers » ; a pour objectif de montrer la splendeur et la beauté de la faune marocaine à travers des photos prises par les membres de l’association qui font voyager le public dans les écosystèmes riches et variés de notre Pays et participer ainsi à une prise de conscience de la richesse de notre Royaume Marocain en matière de biodiversité animale, et la nécessité de préserver les espèces qui le caractérisent.

Selon Mme Halima Abousadik Cet évènement cible spécialement le jeune public de plusieurs régions du Maroc dans la perspective de les inciter à réfléchir aux moyens de préserver ce patrimoine naturel riche, mais extrêmement menacé par l’activité de l’homme qui constitue un vrai danger pour beaucoup d’espèces.

Au programme de ces deux journées de lancement de cette exposition a Ifrane, deux conférences dont la première a traité de « la biodiversité du Moyen Atlas : Les Menaces et Défis de la préservation » et la seconde du « Rôle de l’art de la photographie dans la société », un atelier théorique consacré à la photographie, un atelier pratique sur l’art de la photographies animalière organisé au plan d’eau Zerrouka I d’Ifrane et enfin, la remise de cinq lots de planches de photographie animalière à cinq établissements scolaire de la Province d’Ifrane ?