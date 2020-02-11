نافذة على المدرسة العمومية :ثانوية عبد الرحمان بن عوف، تنفتح على محيطها الاقتصادي والتربوي
نافذة على المدرسة العمومية :
ثانوية عبد الرحمان بن عوف، تنفتح على محيطها الاقتصادي والتربوي، وتصنع الحدث، وتنظم المنتدى المصغر: » لمهنة المهندس « ، يوم الجمعة 14 فبراير، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف ،بقاعة الأساتذة.
البرنامج العام
1- فقرات أمسية تتويج المهندس:
أ- على الساعة الثالثة والنصف :
– تلاوة عطرة من سورة الغاشية الآيات 17 وما بعدها والإعجاز الهندسي في القرآن الكريم.
ب- على الساعة الثالثة و40 دقيقة :
– كلمة ترحيبية للسيد مدير الثانوية الإعدادية ،بالمشاركين في المنتدى المصغر ،المحتفي بمهندسي المستقبل.
ج- على الساعة الثالثة و45 دقيقة:
– المشرف على نادي المهارات الأستاذ محمد ابراهيمي : يرسم الإطار العام لأنشطة نادي المهارات ،وسياق مسابقة المهن التي انطلقت من « مهنة المهندس. »
ح- على الساعة الرابعة و5 دقائق:
-الإطار المفتش في التوجيه السيد محمد مالكي يطرح منظور منظومة التوجيه المغربية في مهنة المهندس .
خ-على الساعة الرابعة و25 دقيقة:
– السيدات والسادة أساتذة المواد الأساسية للشعبة العلمية :
الرياضيات –الفيزياء- علوم الحياة والأرض –الفرنسية يعرضون إحاطاتهم العلمية حول مؤهلات التلميذ مهندس المستقبل.
د- على الساعة الرابعة و50 دقيقة:
– الإطار التربوي مدير الثانوية الإعدادية يقدم رؤية الإدارة التربوية لمؤهلات التلميذ مهندس المستقبل ومواصفاته.
ذ- على الساعة الخامسة:
– الأستاذة المؤطرة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ليلى بيي تقارب مهنة المهندس انطلاقا من مهارة التخطيط والتصميم ومهارة صياغة برنامج العمل.
ه- على الساعة الخامسة والنصف:
– عرض المهندس السيد رابح عزة لتجربته مع الهندسة المعمارية أو تقديم تقرير وصف وملاحظة حول زيارة مكتبه.(15 دقيقة)
– عرض خاص للمتوجين في مسابقة »المهندس ». (20دقيقة)
و- على الساعة السادسة و5 دقائق:
– تتويج الفائزين في مسابقة « مهنة مهندس ».
ي- كلمة شكر لرئيس المؤسسة للمشاركين والمنظمين لهذا المنتدى الأول » لمهنة المهندس ».
محمد ابراهيمي
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