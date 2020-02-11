نافذة على المدرسة العمومية :ثانوية عبد الرحمان بن عوف، تنفتح على محيطها الاقتصادي والتربوي

نافذة على المدرسة العمومية :

ثانوية عبد الرحمان بن عوف، تنفتح على محيطها الاقتصادي والتربوي، وتصنع الحدث، وتنظم المنتدى المصغر: » لمهنة المهندس « ، يوم الجمعة 14 فبراير، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف ،بقاعة الأساتذة.

البرنامج العام

1- فقرات أمسية تتويج المهندس:

أ- على الساعة الثالثة والنصف :

– تلاوة عطرة من سورة الغاشية الآيات 17 وما بعدها والإعجاز الهندسي في القرآن الكريم.

ب- على الساعة الثالثة و40 دقيقة :

– كلمة ترحيبية للسيد مدير الثانوية الإعدادية ،بالمشاركين في المنتدى المصغر ،المحتفي بمهندسي المستقبل.

ج- على الساعة الثالثة و45 دقيقة:

– المشرف على نادي المهارات الأستاذ محمد ابراهيمي : يرسم الإطار العام لأنشطة نادي المهارات ،وسياق مسابقة المهن التي انطلقت من « مهنة المهندس. »

ح- على الساعة الرابعة و5 دقائق:

-الإطار المفتش في التوجيه السيد محمد مالكي يطرح منظور منظومة التوجيه المغربية في مهنة المهندس .

خ-على الساعة الرابعة و25 دقيقة:

– السيدات والسادة أساتذة المواد الأساسية للشعبة العلمية :

الرياضيات –الفيزياء- علوم الحياة والأرض –الفرنسية يعرضون إحاطاتهم العلمية حول مؤهلات التلميذ مهندس المستقبل.

د- على الساعة الرابعة و50 دقيقة:

– الإطار التربوي مدير الثانوية الإعدادية يقدم رؤية الإدارة التربوية لمؤهلات التلميذ مهندس المستقبل ومواصفاته.

ذ- على الساعة الخامسة:

– الأستاذة المؤطرة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ليلى بيي تقارب مهنة المهندس انطلاقا من مهارة التخطيط والتصميم ومهارة صياغة برنامج العمل.

ه- على الساعة الخامسة والنصف:

– عرض المهندس السيد رابح عزة لتجربته مع الهندسة المعمارية أو تقديم تقرير وصف وملاحظة حول زيارة مكتبه.(15 دقيقة)

– عرض خاص للمتوجين في مسابقة »المهندس ». (20دقيقة)

و- على الساعة السادسة و5 دقائق:

– تتويج الفائزين في مسابقة « مهنة مهندس ».

ي- كلمة شكر لرئيس المؤسسة للمشاركين والمنظمين لهذا المنتدى الأول » لمهنة المهندس ».

محمد ابراهيمي