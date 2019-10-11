 » ركن المتغيبين »: نداء مستعجل حول مصير قطاع « شؤون الهجرة’ بالمغرب !

ضمن لائحة أعظاء الحكومة المغربية الجديدة التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني، يثير الإنتباه تواجد كل من السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدي وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

كون ملف الجالية المغربية القاطنة بالخارج لم يغفل حيث خصصت له وزيرة، خبر سار.

لكن أين ذهب قطاع « شؤون الهجرة » المكلف بالأجانب بالمغرب والتي خصصت له منذ شتمبر 2013 « السياسة المغربية الجديدة للهجرة » التي كان لها أثر طيب علي الصعيد الداخلي والخارجي، خصيصا علي المستوي الإفريقي ؟

٬ما هو مصير هذا القطاع الذي أصبح من المختفين ؟ هل حذف من الهندسة الجديدة للحكومة أم أسند إلى وزارة أخري وما هي أم هناك تفكير في خلق وكالة خاصة به؟ منذ أمس، جميع هواتف المسؤولين المقربين من هاذاالملف غير مشغلة. في إطار « ركن المتغيبين » المرجو لكل من له أي معلومة حول هذا الملف الذي غيب في التشكلة الجديدة للحكومة أن يتصل ب »oujdacity » مع الشكر الموصول

الرباط، 10 أكتوبر 2019

عبد الكريم بلكندوز

باحث في قظايا الهجرة