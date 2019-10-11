مشاركة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق في: النسخة الثالثة من المعرض المغاربي للكتاب تحت شعار «الإيصال من جيل إلى جيل»

من 09 إلى 13 أكتوبر 2019

تشارك الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق في فعاليات الـدورة الثالثة للمعرض المغاربي للكتاب والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار » الإيصال من جيل إلى جيل » من 09 إلى 13 أكتوبر 2019، من طرف وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال.

وفي هذا الإطار، عملت الأكاديمية على تسطير برنامج جهوي وفق جدولة زمنية دقيقة ووفق خطة رباعية الأبعاد، تقوم على:

1) تنظيم رواق داخل المعرض لعرض مختلف المستجدات التربوية التي تعرفها منظومة التربية والتكوين وكذا الإنتاجات التربوية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

2) عقد ندوات فكرية وأدبية حول القيم التي يمكننا إيصالها للأجيال اللاحقة لإعداد شروط « العيش المشترك » في عصر الذكاء الاصطناعي، تستهدف بالخصوص بعض مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بالمديرية الإقليمية بوجدة أنجاد؛

3) تنظيم زيارات ميدانية لمعرض الكتاب أيام 10 و11 و12 أكتوبر 2019 لتلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي، كما سيستفيد أزيد من 640 تلميذة وتلميذا من أنشطة متعددة في الرسم والمسرح والحكاية ستنظم داخل المعرض؛

4) القيام بزيارات ميدانية لمسرح محمد السادس بوجدة من طرف بعض تلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي من المديرية الإقليمية وجدة أنجاد خلال 10 و11 و12 أكتوبر 2019، للاستفادة من ورشات في القراءة وفنون الأعمال اليدوية والمسرح المدرسي، تنشطها أطر متخصصة من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وسيستفيد منها أزيد من 240 تلميذة وتلميذا يتمدرسون بالمؤسسات التعليمية.