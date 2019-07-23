وزارة التربية الوطنية تصدر بلاغا تكذب فيه هذا الخبر الذي يتم ترويجه

بلاغ توضيحي

على إثر ما يتم الترويج له ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إمكانية استفادة الأساتذة المجازين فوج 1989/1990/1991 من تعويض مادي يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ( قطاع التربية الوطنية)، تكذب هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، وتؤكد أنه تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 115 مكرر أربع مرات من المرسوم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، فقد استفاد جميع الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمنبثقون عن الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742، وذلك ابتداء من 27/12/2011 من أقدمية اعتبارية أقصاها سنتين من أجل الترقي

في الدرجة والرتبة في آخر وضعية إدارية.

وإذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تدعو نساء ورجال التعليم إلى التحلّي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء أكاذيب، ليس من شأنها سوى الإساءة إلى المجهودات المبذولة بهدف الارتقاء بمنظومة الموارد البشرية، كما تجدد دعوتها إلى الأخذ فقط بالوثائق الصادرة عن مصالحها والمنشورة بموقعها الرسميwww.men.gov.ma، وبصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.