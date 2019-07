ARTINAT AU MAROC : LA VILLE D’IFRANE ACCUEILLE LA FOIRE REGIONALE DES PRODUITS DE L’ARTISANAT DE LA REGION FES-MENES

Samedi 20 juillet dernier ; le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid qui était accompagné du Président de la chambre d’artisanat de la Région Fès-Meknès et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires a inauguré la Foire Régionale des Produits de l’Artisanat, organisée par la Chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès.

Cette manifestation a connu la participation de plus de 130 artisans et artisanes venus de différentes préfectures et provinces de la région Fès-Meknès et se sont donné rendez-vous à Ifrane où ils participent à cette foire régionale, qui célèbre la créativité et le savoir faire des artisans.

Selon ses initiateurs ; cette Foire Régionale de l’Artisanat vise à mettre en valeur les diverses composantes artistiques et créatives du secteur de l’artisanat tout en encourageant les artisans à faire preuve d’innovation et d’excellence et en contribuant notamment au développement socio-économique de toute la région.

La foire Régionale des produits de l’Artisanat d’Ifrane organisée du 20 juillet au 20 août 2019, relate la diversité et la créativité des artisans de la région de Fès-Meknès qui constituent une mosaïque exceptionnelle rassemblant toute une série d’articles de l’artisanat marocain produits par nos artisans.

A noter au passage que ce genre de foires offrent plus d’une occasions aux artisans et artisanes pour pouvoir commercialiser leur production et mieux faire connaitre l’artisanat national aux visiteurs qui affluent en grand nombre sur ce genre de manifestations commerciales.

Aussi ; cette foire régionale a des retombées positives sur les artisans qui y participent, surtout en cette période festive et estivale de la ville d’Ifrane, qui connait en cette période d’été qui coïncide avec la 4ème édition du Festival international d’Ifrane, un afflux très important des estivants et visiteurs, qui contribuent à la promotion du secteur.

Cette foire de l’artisanat est étalée sur trois périodes de 10 jours chacune afin de permettre la participation d’un grand nombre d’exposants venant de toute la région Fès-Meknès, elle offre aux artisans une occasion d’exposer leurs dernières créations tout en écoulant leurs produits et remplissant leur carnet de commandes, surtout en cette période estivale où la ville d’Ifrane connait une grande affluence de visiteurs, notamment des Marocains résidents à l’étranger

A rappeler enfin, que artisanat couvre pratiquement tout le Maroc et chaque région possède ses propres spécialités, tirées des matières premières qui s’y trouvent en abondance et ; les villes les plus connues pour leur artisanat sont Fès pour le cuir, le cuivre, l’argent, l’or et le tissus, Marrakech pour le cuir, le cuivre et le tapis, Essaouira pour le bois, le tapis et l’argent et Rabat salé pour la poterie. Les régions d’Agadir et du Tafilalet possèdent aussi un artisanat de valeur.

ABOU ZOUHEIR