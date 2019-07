TOUR DE FRANCE: “L’Étape Morocco by Tour de France” une première cyclosportive sur le continent africain

Une première sur le Sol Africain ; « l’Étape Morocco by Tour de France » sera organisée à Marrakech les 19 et 20 octobre 2019 prochain et permettra aux amoureux de la « petite reine » de découvrir l’arrière paysage paradisiaque de la haute montagne pas trop loin de la ville Ocre de Marrakech.

Ainsi donc, le Maroc accueillera la première édition de « l’Étape Morocco by Tour de France » sur le continent africain avec la volonté de contribuer au développement du sport populaire à vélo, de redonner à la « petite reine » ses lettres de noblesse et d’ouvrir, de surcroit, de nouvelles perspectives d’avenir pour le cyclisme dans le Royaume et offrir ainsi ; une expérience unique à tous les participants et aux régions et villes hôtes.

Selon Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, lors de la présentation du circuit du Tour de France 2019 ; « Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Chaque année, il est suivi avec passion par les fans du monde entier, ce qui a naturellement donné naissance à la série l’Étape by Le Tour de France ».

Rouler dans les mêmes conditions que les champions du Tour de France, telle est la promesse gageure que l’Étape by Tour de France tient depuis 1993, avec tous les ingrédients propres à la Grande Boucle incluant une course avec les champions du Tour de France, un itinéraire conçu par des experts du Tour, un haut niveau de sécurité et d’assistance, un système de chronométrage et classifications globales et des défis “King of Mountain” et “Sprint”.

Selon ses organisateurs, L’Étape Morocco By Tour de France est le seul événement cyclosportif au monde permettant aux sportifs cyclistes Marocains et Internationaux de courir, de se sentir et de se mettre dans la peau et dans les mêmes conditions, le temps d’une journée, d’un champion du tour de France.

L’étape englobe aussi une exposition sur le Tour de France, un festival du cyclisme avec sponsors et exposants, une expérience de la culture Marocaine, dévoile l’organisateur de cette Étape MOROCCO ALL RACES (basé à Marrakech) en collaboration avec A.S.O (Amaury Sport Organisation) organisateur du tour de France, la référence mondiale du cyclisme ainsi que la Fédération Royal Marocaine de Cyclisme.

« Notre souhait est de promouvoir la pratique du vélo dans un but d’intégration sociale. Le vélo aide les populations locales à avancer dans un environnement sain.

Notre engagement en matière de RSE (responsabilité sociale de l’Enterprise) consiste à soutenir la transition mondiale vers une mobilité douce et durable, à promouvoir un cyclisme bon pour l’environnement, pour les villes, pour les jeunes et pour le bien-être, à soutenir cette envie de promotion du sport pour tous et de faciliter l’accès au vélo… » Ajoute-t-on.

Ouverte aux Hommes et Femmes de tous âges à partir de 18 ans, passionnés ou non du vélo, l’Etape programme, dimanche 20 octobre, quatre distances de 155Km, 122Km, 80Km et 40Km avec un départ de la plus longue à 6H30 suivi respectivement à intervalle régulier de 30 minutes des trois autres.

De même ; précise-t-on ; le village de l’Étape du Tour Morocco dans la cité ocre, réputée par son paysage plat et un climat doux favorables aux deux roues à des fins de mobilité, célèbrera la passion cycliste avec un cocktail d’animations gratuites.

Quel que soit l’âge, de 3 à 99 ans, il y en aura pour tous les goûts, l’occasion de passer un moment convivial entre amis ou en famille.

Plusieurs exposants présenteront leurs gammes de produits durant ces trois jours d’animations sportives et de découvertes gourmandes. Une immersion totale dans l’ambiance, dans le décor du Tour de France.

Mohammed Drihem