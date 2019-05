BIODIVERSITE

LE MAROC CELEBRE LA JOURNEE

MONDIALE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

MERCREDI 22 MAI 2019

A l’instar de tous les pays parties à la Convention sur la Diversité Biologique, le Royaume du Maroc célèbre la Journée Internationale de la Diversité Biologique du 22 mai de chaque année et organise une rencontre de communication et de débat scientifique Mercredi 22 mai Prochain à la Bibliothèque National du Royaume à Rabat. A cette occasion Madame

Lors de cette rencontre organisée par le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable que présidera Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable ; une convention de partenariat sera signée avec l’Institut de la Recherche Scientifique relevant de l’Université Mohammed V de Rabat.

Participeront à cette rencontre les représentants des Départements ministériels, des institutions de recherche scientifique, les représentants d’autres acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que les représentants des Organismes des Nations Unies et les Bailleurs de Fonds au Maroc.

A noter que le thème retenu par les Nations Unies pour cette année « Notre biodiversité, notre nourriture, notre santé », vise à mettre l’accent sur l’importance de la biodiversité en tant que fondement de notre alimentation, notre santé, et en tant qu’élément important dans l’équilibre du système alimentaire et dans l’amélioration de la santé humaine.

Ce thème précise-t-on, coïncide avec la publication du rapport des experts des Nations Unies présenté à la 7ème session de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique à Paris, qui fait ressortir des indicateurs inquiétants voire alarmants sur la biodiversité et les services éco systémiques.

Ledit rapport rappelle-t-on ; révèle qu’au cours des 100 dernières années, plus de 90% des variétés de cultures ont disparu des champs des agriculteurs et la moitié des races de nombreux animaux domestiques a disparu. Des systèmes de production alimentaire variés au niveau local sont menacés, notamment des connaissances des populations locales, ce qui engendrera des maladies ou des risques sanitaires, tels que le diabète, l’obésité et la malnutrition, et a aussi un impact direct sur la disponibilité des médicaments traditionnels.

Au niveau de notre pays le Maroc, l’enquête nationale sur la biodiversité a montré que le pays possède une riche diversité de composantes de la biodiversité, aussi bien au niveau végétal, qu’au niveau des écosystèmes. Ladite étude a conclu que 600 espèces animales et 1700 espèces végétales sont menacées d’extinction, sachant que le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable va lancer au cours de cette année l’élaboration de la Stratégie Nationale pour la Diversité Biologique post 2020 après actualisation de l’étude sus-mentionnée.

Il est à noter aussi que le Maroc a reçu le troisième prix du meilleur mécanisme national d’échange d’informations sur la biodiversité lors d’une cérémonie tenue en marge de la 14ème Session de la Conférence des Parties (COP 14) en Égypte en novembre 2018.

D’autre part, il est à rappeler que le Royaume du Maroc a adhéré à l’effort mondial pour la conservation de la biodiversité, en signant la Convention de la Diversité Biologique en 1992 tout en l’adoptant en 1995. Il est engagé également à mettre en œuvre le Plan stratégique pour la diversité biologique pour la période 2011-2020 y compris les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, et dont la vision est : « d’ici à 2050, la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples ».

ABOU ZOUHEIR