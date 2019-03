SANTE PUBLIQUE :

NOMINATION D’UN NOUVEAU

DELEGUE PROVINCIAL DE LA SANTE A IFRANE

ET TROIS CAMPAGNES MEDICALES

AU FIN FOND DE L’ATLAS

Tout récemment; le Délégué régional du Ministère de la Santé ; Dr Ballouté Mehdi a présidé la cérémonie d’installation du Dr El Asri Abdellatif au poste de nouveau Délégué provincial du Ministère de la Santé au niveau de la province d’Ifrane.

Lors de cette cérémonie d’installation organisée à la salle des conférences de la ville d’Ifrane ; Dr Ballouté Mehdi a tenu de féliciter le nouveau délégué provincial pour la confiance placée en lui, mettant l’accent sur son parcours professionnel et à rappelé les nouvelles responsabilités qui lui sont attribuées en tant que délégué provincial pour aller de l’avant vers de meilleurs horizons pour secteur de la santé au niveau de cette province d’Ifrane.

Dans une déclaration à notre correspondant régional ; l’ex-Directeur du Centre hospitalier provincial du 20 Aout à Azrou ainsi promu au poste de Délégué régional du Ministère de la Santé d’Ifrane ; Dr El Asri Abdellatif a tenu de signaler que le secteur de la santé au niveau de la province d’Ifrane présente une certaine particularité et plusieurs contraintes au niveau de la couverture sanitaire et des prestations assurées pour répondre aux exigences des populations.

Pour lui ; le secteur privé est très peu développé ce qui laisse beaucoup à couvrir par le public mais l’offre au niveau du secteur public est assez suffisant aussi bien au niveau de la capacité litière qu’au niveau des spécialités qui répondent aux normes de la carte sanitaire et de l’offre des soins.

Pour ce qui est des équipements avait-il ajouté, on a des équipements très importants qui peuvent résoudre les problèmes de la santé des populations mais ce qui manque c’est la coordination entre tous les intervenants.

Aussi, il y’a lieu de souligner dans le cadre de l’Opération nationale « RIAYA » 2018-2019 lancée en application des très hautes orientations de SM Le Roi Mohammed VI visant à assurer la couverture sanitaire aux populations des zones touchées par la vague du froid et les chutes de neige, la Délégation provinciale du ministère de la Santé d’Ifrane avec le concours des autorités provinciales, locales et communales a organisé la semaine dernière une Caravane médicale pluridisciplinaire dans la localité de Bouharche relevant de la collectivité territoriale de Ain Leuh.

Cette caravane médicale a enregistré 508 consultations réparties sur 275 consultations en médecine générale, 35 en Cardiologie, 25 en Pneumologie, 64 en Pédiatrie, 20 en Dermatologie, 22 en Médecine interne en plus de 10 femmes bénéficiaires de la sensibilisation en Planification familiale, 10 femmes enceintes bénéficiaires d’Échographie et 47 élèves bénéficiaires des services de Santé Scolaire avec la réalisation de 160 opération de Dépistage de l’hypertension artérielle et 120 tests de Dépistage diabète.

Dans ce même cadre d’efforts, la collectivité territoriale d’Oued Ifrane a accueilli elle aussi ; deux visites d’unités médicales mobiles dans des zones montagneuses enclavées de la province où la pharmacie indispensable à l’une des deux opérations a été acheminée à dos de mulets et dos d’ânes notamment au Douar d’Ait Naceur où 282 individus Issus du dit Douar d’Ait Naceur et Douar Ait Ben Haddou relevant de la collectivité territoriale rurale concernée ont bénéficié des services d’une visite d’unité médicale mobile composée de quatre médecins généralistes et cinq cadres paramédicales qui ont assuré des consultations médicales au profit de 25 élèves scolaires, 12 enfants de moins de cinq ans et 25 enfants de plus de 5ans, 06 femmes enceintes, 53 hommes et 47 femmes sans compter les 53 prises de tension artérielle, 49 testes de dépistage de la glycémie veineuse pour diagnostic de diabète et la sensibilisation d’une douzaine de femmes à la planification familial.

La seconde visite de l’unité médicale mobile a été organisée en parallèle à la première au niveau Senoual relevant de la même collectivité territoriale d’Oued Ifrane prêt de 313 citoyens et citoyennes venus des Douars respectifs d’Ouada, d’Ait Said, d’Ait Ben Haddou et d’Ait Khsim ont bénéficié des mêmes consultations et tests sus-cités.

ABOU ZOUHEIR