BENGUERIR ORGANISE SES PREMIERS JEUX DE RHAMNA

Mardi 06 mars denier ; le siège de la Province de Rhamna à Benguerir a abrité une conférence de presse pour l’annonce du lancement de la 1ère édition des « Jeux de Rhamna ». Cette annonce a été faite en présence des représentants des autorités locales, avec à leur tète le Gouverneur de la Province ; Mr Aziz Bouignane ; ainsi que les représentants des administrations décentralisées, les présidents de fédérations et associations partenaires et les représentants de la société civile.

Selon les initiateurs; ces « Jeux de Rhamna », projet novateur, puise son essence des Orientations Royale énoncées lors des « Assises sur le Sport » de Skhirat (24-25 octobre 2008), dans leur volet relatif à l’exploitation des richesses naturelles et des potentialités humaines de notre pays. Cet appel Royal trouve aujourd’hui son application au niveau de la Province de Rhamna qui a lancé un nouveau cursus de formation aux métiers du sport lequel ouvrira des horizons meilleurs pour la jeunesse locale.

Cette formation selon les intervenants ; sera maintenue pour répondre aux besoins du marché du tourisme sportif. Parmi les mesures d’accompagnement initiées par la Province, l’aménagement du territoire pour accueillir les activités sportives susceptibles d’attirer ce public cible.

Le méga événement sportif que sont les « 1ers Jeux de Rhamna » programmé du 30 Mars au 07 Avril, constitue donc un jalon principal du projet de développement du territoire du moment qu’il constitue un bon moyen pour braquer les projecteurs vers cette destination en vue d’en faire un lieu propice pour le dépaysement, le repos et l’escapade des jeunes couples, des cadres ou universitaires, friands de la bonne aventure. Ils auront l’occasion de découvrir de nouveaux sports voire même s’y exercer, tel que le parapente, l’escalade, les randonnées en Quads, le canoë kayac, la plongée sportive dans le fleuve Oum Rabia au niveau de la Commune de Sidi Abdallah.

Au programme de cette première édition figurent 12 disciplines sportives, avec en tête d’affiche le Championnat d’Afrique de Ju-jitsu auquel participeront 200 combattants, appartenant à 18 nations. Cet événement mettra en valeur les potentialités de la Province à travers une large couverture médiatique sera assurée par la presse nationale et les chaines de télévision internationales.

Les « Jeux de Rhamna » sont donc un projet sportif aux soubassements socio-économiques, centré sur les sports de nature et de plein air, capable de dynamiser la vie économique de la région, notamment le secteur du tourisme qui reste un enjeu majeur pour une région dont l’activité est, par endroits, tributaire des conditions climatiques. Le sport et le tourisme seront donc associés de manière cohérente et impacteront d’autres secteurs, créant ainsi une offre touristique par le biais des offres sportives. La viabilité du projet est indéniable du moment que la Province de Rhamna dispose d’atouts naturels avérés, pouvant faire d’elle une destination de tourisme sportif.

ABOU ZOUHEIR