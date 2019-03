L’ASSOCIATION DES FEMMES DU SECTEUR DE LA CULTURE REND HOMMAGE A LA PREMIERE ARCHEOLOGUE MAROCAINE ET LA PREMIERE GOUVERNEUR DES LIONS CLUBS AU MAROC

En célébration de la journée mondiale de la femme placée cette année sous le thème de« Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement »; L’association des femmes du secteur de la culture soutenu par le ministère de la culture et de la communication organise ; Jeudi 07 mars 2019 à la salle Bahnini de Rabat ; une rencontre culturelle en l’honneur de deux invitées de marque à connaitre : Mme Naima Khatibi Boujibar 1ère femme archéologue marocaine, dont les travaux et découvertes assez riches ont contribué à connaître l’histoire archéologique du Maroc et qui a dirigé le service de l’archéologie et le patrimoine depuis 1959 et enseigné les sciences archéologiques et du patrimoine depuis 1986 à l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine. Mme Naima Khatibi Boujibar a été décorée par l’académie française en 1981 par la palme de chevalier.

La seconde Dame à l’honneur de cette rencontre est Mme AICHA Detsouli Professeure à l’institut agronomique et vétérinaire Hassan II élue 1ère femme gouverneure des lions clubs du Maroc, artiste et militante associative dans les domaines social et Environnemental.

A cette occasion ; l’artiste AICHA Detsouli, réalisera avec les participants une Toile Géante sous le thème Femmes Culture et Développement Durable. Elle exposera aussi une collection de poupées marocaines » lallaty » qui représentent le patrimoine vestimentaire marocain au féminin à travers les régions du Maroc.

PROGRAMME DE LA RENCONTRE :

14h30 : la réalisation de la Toile Géante.

16h00 : visite de l’exposition « Lallaty ».

17h00 : cérémonie de présentation du parcours des invités d’honneur.

