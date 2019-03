LE COMITE NATIONAL DE LA PECHE DANS LES EAUX CONTINENTALES EN CONCLAVE AU SIEGE DU HCEFLCD

Jeudi 28 Février 2019 ; la Ville de Rabat a abrité les travaux de la session ordinaire du Comité national de la Pêche dans les Eaux Continentales organisée Sous la présidence du Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification Dr.Abdeladim LHAFI.

Une occasion pour présenter aux différents partenaires et membres du comité ; les acquis des quatre premières années de la mise en œuvre de la stratégie 2015-2024 pour le développement des filières de la pêche dans les eaux continentales, dont l’un des objectifs phares est d’augmenter la production piscicole de 15.000 tonnes enregistrée actuellement à 50.000 et de créer 15 000 emplois supplémentaires liés aux activités de la pêche et de l’aquaculture.

Cette réunion, a été consacrée notamment à la présentation de l’état d’avancement des différents projets inscrits dans le cadre de la stratégie 2015/2024 du Haut-Commissariat pour le développement du secteur de la pêche et de la pisciculture continentales, ainsi qu’à l’évaluation du bilan des réalisations de la saison de pêche écoulée 2018/2019.

A rappeler a cette occasion que les objectifs ont été atteints dans le cadre de la stratégie 2005-2014 mise en œuvre par le Haut-Commissariat aux eaux et forets et à la lutte contre la desertification, dont notamment

l’augmentation de la production d’alevins qui est passée de 2 millions en 2005 à 13 millions en 2014

l’augmentation de la production piscicole de 2.000 tonnes à 15.000 tonnes durant la même période

l’augmentation du nombre de pêcheurs. Les permis de pêche délivrés ont évolué de 866 à 2716

la nette évolution des unités aquacoles privées dont le nombre est passé de 3 unités produisant 100 tonnes de poissons à 9 unités actuellement produisant 900 tonnes et

mise en œuvre du Plan de Développement de la pêche et de la pisciculture continentale à travers la promotion de trois chaines de valeur (l’Augmentation de la productivité piscicole des retenues de barrages, le Développement de la pêche touristique et le Développement de l’aquaculture rurale et création d’emploi).

En se basant sur ces acquis et en capitalisant sur les expériences de terrain, le HCEFLCD a élaboré la stratégie 2015/2024 qui s’est fixé comme objectifs chiffrés à l’horizon 2024 : L’augmenter la production piscicole de 15.000 tonnes enregistrée actuellement à 50.000, l’augmentation du nombre d’alevins déversés dans les parcours de pêche de 14 millions à 30 millions et la création de 15 000 emplois supplémentaires liés à l’activité de la pêche et de l’aquaculture.

La production actuelle de poissons d’eau douce est estimée à 16.000 tonnes, destinée à l’approvisionnement des populations rurales en protéines animales de haute qualité et contribuant à l’amélioration des revenus de 3.000 pêcheurs.

S’agissant des quatre premières années, la mise en œuvre de la stratégie du HCEFLCD 2015/2024 en matière de développement de la pêche et de la pisciculture continentale, a permis d’atteindre les résultats conformément à ses orientations stratégiques. Ainsi, la production des alevins de poissons destinés à promouvoir la pêche sportive tels que les truites, le black-bass et le brochet, a dépassé les 8 millions d’alevins durant la saison 2018, soit une évolution de 30% par rapport à 2015.

De même, la production d’alevins de carpes destinés principalement au développement de la pêche commerciale a augmenté de 37%, en passant de 12,5 millions en 2015 à plus de 17,2 millions cette saison.

Au total, la production des alevins de poissons, toutes espèces confondues, a atteint une production record de 26,7 millions, soit une augmentation de 57% par rapport à 2015.

Cette augmentation significative de production d’alevins a permis d’atteindre une production piscicole estimée à 16 100 tonnes, générant une valeur commerciale estimée à 240 millions de dirhams.

La stratégie 2015-2024 a été élaborée afin de concilier les trois piliers de développement durable : sur le plan environnemental, à travers les axes majeurs de cette stratégie, la préservation de la ressource piscicole et halieutique est assurée pour la durabilité et soutenabilité dans le temps et dans l’espace des activités de pêche. Dans le registre social, l’amélioration des revenus des pêcheurs est placée au cœur de la présente stratégie, et du point de vue économique, l’augmentation de la productivité répond continuellement aux besoins du marché et à la demande.

Au terme de la réunion, le comité a adopté les mesures d’ordre réglementaire pour la saison de pêche 2019/2020, y compris les dates d’ouverture et de fermeture des périodes de pêche pour les différents types d’espèces piscicoles, dans le souci du respect de leurs périodes de reproduction et de repos biologique.

La pêche aux salmonidés est ainsi autorisée du 17 mars 2019 au 06 octobre 2019, elle sera ouverte du 11 mai 2019 au 23 février 2020 pour les espèces autres que les salmonidés.

ABOU ZOUHEIR