LE MINISTRE DE LA SANTE ; ANAS DOUKKALI DONNE LE COUP D’ENVOI A L’OPERATION RIAYA DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Vendredi 23 novembre dernier ; le ministre de la santé Mr Anas Doukkali accompagné du Wali de la Région Fés-Méknès ; Mr Said Zniber et du Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid s’est rendu dans la collectivité territoriale rurale de Dayat Aoua relevant de la province d’Ifrane où il a donné le coup d’envoi officielle et pratique à l’opération «Riaya 2018-2019» au niveau de la Région de Fés-Meknès.

Les provinces concernées par l’opération Riaya 2018/2019 au niveau de la région Fés-Méknès sont Sefrou, Boulmane, Taza, Taounate et la Province d’Ifrane qui a connu par la occasion le lancement d’une caravane médicale pluridisciplinaire qui profitera à 2000 bénéficiaires habitant les Douars de Dayet Hachlaf,Dayt Ifrah, Amakaydou et Afekfak entre autres douars de la collectivité territoriale de Dayet Aoua.

Pour réussir cette caravane médicale, les responsables régionaux et provinciaux du secteur de la santé ont mobilisé tout un staff de médecins et infirmiers, de pharmaciens et techniciens en plus du staff administratif ainsi qu’un important équipement Bio-médical dont des échographes, des laboratoires d’analyse mobiles, des chaises de la médecine dentaire et un gros lot de médicaments indispensables à remettre gratuitement aux bénéficiaires des services assurés par cette caravane médicale pluridisciplinaire.

Au terme de sa visite aux différents services et dépendances mis en place pour cette caravane, Mr Anas Doukkali a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a souligné que cette dans dans le cadre de l’Opération Riaya 2018-2019, « nous donnons aujourd’hui le coup d’envoi a une caravane médicale pluridisciplaires au niveau de la Collectivité de Dayt Aoua qui profitera à prés de 2000 bénéficiaires et qui sera suivi d’une série de sortie des unités médicales mobiles qui sillonneront tous les différents douars avoisinant le centre de Dayet Aoua . »

C’est là aussi une occasion ; avait-il précisé ; pour donner le coup d’envoi officiel et pratique à l’Opération Riaya au niveau la Région de Fés-Méknès où cinq provinces sont concernées (Boulmane, Sefrou, Taza, Taounate et Ifrane) et qui connaitra la mobilisation de 99 centres de santé avec plus de 400 cadres de la santé en plus de 50 caravanes médicales et plus de 600 sorties d’unités médicales mobiles en plus de la mobilisation d’un gros lot de médicaments d’une valeur globale de un million cinq cent milles dirhams comme budget supplémentaire pour assurer la réussite de cette opération qui se prolongera du 15 novembre au 30 mars 2018.

ABOU ZOUHEIR