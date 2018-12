La Princesse Royale Lalla Hasna du Maroc primée à Tokyo

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a reçu, le 23 novembre 2018 à Tokyo, le prix international décerné annuellement par la Fondation GOI Peace pour récompenser le travail ou l’influence d’une personne pour le développement d’un monde durable et en paix.​

Cette prestigieuse distinction est la reconnaissance du rôle de premier plan et de l’engagement du Royaume en faveur du développement durable a été remis à la Princesse Royale Lalla Hasna par Monsieur Hiroo Saionji, Président du Conseil d’Administration de la Fondation GOI Peace, qui a été créée en 1999 et qui promeut le dialogue et les initiatives pour la paix et dont la philosophie et l’action s’appuient notamment sur une « Déclaration pour toute vie sur terre » du Mont Fuji qui pose les principes d’une responsabilité globale pour la construction d’un monde paisible et durable au XXIe siècle.​

La remise de ce Prix s’est déroulée dans le cadre du forum « Créer demain, aujourd’hui » et qui a servi de cadre pour décerner les distinctions aux vainqueurs du concours international de dissertation pour les jeunes, lequel a mis en concurrence des candidats de 162 pays sur le thème : « Le changement que je veux faire ».​

Ce concours a été remporté, dans la catégorie des enfants, par un candidat d’Inde et dans celle des jeunes par un concurrent des Philippines.​

Quant au prix international de la Fondation GOI Peace, il récompense, comme chaque année depuis 2000, de hautes personnalités comme Mikhaïl Gorbatchev, Bill Gates, Oscar Arias Sánchez ou l’environnementaliste Lester Brown.​

En 2018, la Fondation GOI Peace a voulu récompenser l’engagement de toute une vie de Son Altesse Royale Lalla Hasna pour la protection de l’environnement.​

D’ailleurs, la Princesse Royale Lalla Hasna l’a exposé dans son discours prononcé à cette occasion, expliquant son intuition de mère au départ de cet engagement, intuition qui fut relayée plus tard par l’action de sa Fondation.​

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a souligné, dans son allocution, que « si ce travail est remarquable sur le terrain, elle en saisit parfaitement son insuffisance par rapport à l’ampleur du défi. « Nous devons inventer un monde différent, solidaire, où la responsabilité de la protection de l’environnement est une responsabilité partagée par tous, un effort égal pour tous ».​

A rappeler que cet engagement pour l’éducation des enfants, que la Princesse Royale Lalla Hasna défend au quotidien avec sa Fondation, apporte un écho concordant aux valeurs de la Fondation Goi Peace. Les deux Fondations ont naturellement entamé en 2014 une coopération qui se concrétise par des jumelages d’écoles du Japon et du Maroc et un partage d’expérience pour la protection de l’Environnement, comme l’illustre celui qui rapproche les élèves de l’Eco-Ecole Ceinture Verte de Rabat avec ceux de la brillante Ecole Omori de Tokyo que la Princesse Lalla Hasna a visité le 22 novembre 2018.​

En marge de la cérémonie de remise de ce prix, qui s’est déroulée en présence de hautes personnalités marocaines et nippones et des Ambassadeurs de 46 pays étrangers accrédités à Tokyo, la Princesse Royale Lalla Hasna a posé pour une photo-souvenir avec les lauréats du concours international de dissertation pour les jeunes dans les catégories enfants et jeunes, et la Présidente et le Président du Conseil d’Administration de la Fondation GOI Peace.​

La Princesse Lalla Hasna a également assisté à la table-ronde sur le thème : « De l’intention à l’action » qui a été animée par trois jeunes nippons sur la capacité des jeunes à relever les différents défis sociaux, leur persévérance pour réaliser le changement dans la société et traduire en actions concrètes la volonté du changement, et l’importance d’inculquer aux jeunes la confiance en soi pour surmonter tous les obstacles qui peuvent être rencontrés sur leur chemin.​

Par ailleurs, au cours de cette visite, la Princesse Royale s’est également entretenue avec le Ministre japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, Monsieur Masahiko Shibayama, en présence du Secrétaire du Ministre Japonais de l’Enseignement, Takashi Muaru, et du Directeur Général chargé des Affaires Internationales Mami Ouyama, avec lesquels elle s’est informée de la pédagogie des établissements scolaires japonais en matière d’Education au Développement Durable (EDD).​

Il y a lieu de souligner que la Princesse Royale Lalla Hasna, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, s’est entretenue, le 22 novembre 2018 à Tokyo, avec Prince Héritier du Japon, Naruhito.​

Lors de la journée du 20 novembre 2018, la Princesse Royale Lalla Hasna a reçu le Ministre japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, Masahiko Shibayama, avec lequel elle a examiné les moyens de coopération pour développer des outils pédagogiques en faveur des élèves marocains, comme des applications informatiques et des jeux, les jumelages entre des écoles marocaines et leurs homologues japonaises et la mise en place d’un programme d’échange d’élèves et d’encadrants.​

On notera également que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a reçu, le 19 novembre 2018 à Tokyo, plusieurs femmes japonaises leaders dans différents domaines qui ont toutes rendu un vibrant hommage au leadership de la Princesse Royale marocaine dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’éducation des générations montantes à la culture et aux valeurs de la préservation de l’environnement.​

Au final, à Tokyo, il est ressort que l’éducation se trouve au coeur des principales préoccupations de la Princesse Royale Lalla Hasna.​

Farid Mnebhi.