LA vallée heureuse AU RENDEZ-VOUS AVEC morocco trail race les 10 et 11 novembre 2018 à Ait Bouguemez

La vallée heureuse d’Ait Bouguemez coquette au cœur du Haut Atlas central marocain sera au rendez-vous les 10 et 11 novembre prochain avec la 4ème édition du Morocco Trail Race prévue cette année en partenariat avec l’Association de l’école Vivante d’Ait Bouguenez.

Des dizaines de Traillers ; amateurs et professionnels ; du Maroc, d’Europe et d’Amérique entre autres régions du globe seront donc au rendez-vous avec la découverte des beautés célestes du Maroc à travers une expérience 100% nature dans une compétition accessible à tous.

Véritables aventure humaine, Morocco Trail Race est également un évènement qui vise à mettre en lumière les richesses de la culture amazigh et du patrimoine national marocain ; un évènement inscrit dans une optique de développement durable, éco-responsable et qui vise à sensibiliser tout un chacun au respect de l’environnement et au développement du commerce local.

Composée d’athlètes de haut-niveau, de professionnels du sport, de cadres de fédérations sportives ou de diplômés en management du sport et du développement touristique, l’équipe organisatrice de la Morocco Race est animée par la passion du sport !S’appuyant sur les compétences et les expériences de chacun, ce collectif s’est fixé un objectif : toujours « plus vite, plus haut, plus fort » !

Pour en savoir plus sur cette nouvelle édition du Morocco Trail Race d’Ait Bouguemez ; nous avons interviewé Mme Fidelia Bukovec organisatrice associée à Philipe Bukovek ; le fondateur du Morocco Trail Race qui a bien voulu se prêter à notre jeux de question réponse :

Question : Pourquoi Morocco Trail Race et dans quels objectifs ?

Réponse : Cela fait deja plusieurs années que Philippe veut organiser un événement au Maroc ,après l’avoir traversé il y a 30 ans lors du Rallye Paris Gao Dakar en velo et en course à pieds il est tombé amoureux du pays,faire découvrir les beautés du Maroc aux coureurs, “à travers une expérience 100 % nature”

Question : Qu’en est-il de cette troisième édition du Morocco Trail Race d’Ait Bouguemaz ? et quelles en sont les nouveautés ?

Réponse : C’est la quatrième édition de la Morocco Tral Race après sa rencontre avec Haddou et l’association de école vivante nous avons visité Ait Bouguemez et sans aucun doute nous avons décidé que cet endroit étais l’endroit de la quatrième édition,Tout est réuni pour proposer une course d’exception, des montagnes sauvages et colorées à perte de vue, à l’accueil chaleureux des habitants berbères.Vivre une aventure au cœur de l’Atlas sur 8 parcours exceptionnel avec les marocains et encadrés par des professionnels du sport .

Les nouveautés Nous proposons une course en equipe pour les entreprises et une longue distance de 100KM

Question : Plus qu’un phénomène de mode, le trail représente de nos jours pour la plupart de ses pratiquants un état d’esprit, une communion avec la nature doublé du défi physique qu’impose la montagne et ses pentes abruptes. pas vrai ?

Réponse : Le Trail permet de reconnecter son corps et son esprit et dans un endroit comme Ait Bouguemez refaire le plein d’oxygène et d’énergie.

Question : Pourquoi le choix de la vallée Heureuse pour le Morocco Trail Race ? c’est un incontournables dans le paysage du Réponse : Trail-running marocain.faire découvrir les beautés du Maroc aux coureurs,La vallée étire sa verdure c’est la plus longue et la plus vaste vallée d’altitude du Haut Atlas et du Maroc. la « vallée des gens heureux »

Question : Votre dernier mot pour conclure ?

Réponse : Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. (coubertin)La nature est un professeur universel et sûr pour celui qui l’observe(Carlo Goldoni).

Un Nouveau défi donc pour les initiateurs du Morocco Trail Race: organiser une course d’envergure internationale au Maroc au cœur du Haut-Atlas Central.

En effet, à quelques 200 km à l’est de Marrakech, au milieu des hautes montagne du Haut-Atlas, se trouve la vallée d’Ait Bouguemez, souvent qualifiée de Vallée Heureuse. C’est dans cet écrin verdoyant, au pied du M’Goun (sommet culminant à 4068mètres) que se déroulera la compétition. Entre montagne sauvage et accueil chaleureux des habitants amazigh, tout est réuni pour proposer une course d’exception.

Forts du succès des trois premières éditions, les organisateurs ont pour ambition que leurs compétitions deviennent incontournables dans le paysage du Trail-running marocain, mais également européen. Pour aller à la rencontre des populations locales et à la découverte de l’environnement marocain, les coureurs auront le choix entre différents parcours : 100k (4950mD+/D-), 85k (4050mD+/D-), 60k (3150mD+/D-), 40k (1750mD+/D-), 30k (1650mD+/D-), 21k (680mD+/D-), 10k (450mD+/D-) et 5k (150mD+/D-).

ABOU ZOUHEIR