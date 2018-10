Atelier de lancement du système Mesure Reporting & Verification MRV dans la Région Souss Massa

Vendredi 28 septembre 2018 le siège de la wilaya d’Agadir a été au rendez-vous avec la séance d’ouverture des travaux de l’atelier de lancement du Système de Mesures, Reporting et Verification (MRV) dans la Région Souss Massa, sous la présidence de la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable et du Wali de la Région Souss Massa en présence du Président du conseil régional.

Ce système s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Territorial de lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC) et fait suite à la signature du Mémorandum d’Entente entre le Secrétaire d’Etat chargé du Développement Durable (SEDD), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUE) et l’Université Technique de Danemark (DTU Partnership) et contribuera à appuyer la région Souss Massa pour mettre en place un système régional pilote de MRV.

A cette occasion, la Convention Cadre sur l’Environnement et le Développement Durable a été signée par la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable, le Wali de la Région et le Président de la Région Souss Massa.

Cette convention cadre qui a été adoptée par le Conseil Régional du Souss Massa lors de session ordinaire du juillet 2018 rappelle-t-on ; vise à réussir la déclinaison territoriale de la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) au niveau de la Région à travers un Plan d’Action Régional de Développement Durable.

Parmi les axes majeurs de partenariat, la convention cadre porte sur la mise en œuvre de la loi cadre 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, le renforcement des instances de la gouvernance environnementale régionale et la promotion d’une transition vers une économie régionale verte basée sur des activités et des secteurs à forte valeur ajoutée et à haut potentiel de valorisation des ressources naturelles.

Cette journée a été clôturée par la présentation des projets de la région Souss Massa primés dans le cadre de la 12ème édition du Prix Hassan II pour l’Environnementorganisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dont la cérémonie de remise a été tenue le 12 juillet 2018, à Rabat.

Au programme de cet atelier : La présentation du projet système MRV (UNEP-DTU Partnership), la présentation des trois projets qui ont eu le prix Hassan II pour l’environnement et qui ont été emportés respectivement par la Commune d’Agadir et les confrères Journalistes Mr Tafraouti et Saber et enfin ; la cérémonie de signature de la convention cadre du développement durable.

ABOU ZOUHEIR