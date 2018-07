L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE ACCUEILLE LA 20ème EDITION DU FESTIVAL CEDRE UNIVERSEL DU COURT-METRAGE

Jeudi 19 juillet dernier, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a été au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture de la 20ème édition du Festival Cèdre Universel du court métrage organisé du 19 au 22 juillet en cours par l’Association ciné-clubs enfance et jeunesse d’Azrou.

Présidée par Mr Chafik Hassi ; Secrétaire Général de la Province d’Ifrane représentant le Gouverneur en présence de plusioeurs autres personnalité civiles et militaires ; cette cérémonie marquée par l’allocution d’ouverture prononcée par Aziz Belrhali Président de l’Association organisatrice a été une occasion pour rendre hommage à bon nombre de célébrités du monde du cinéma dont notamment et entre autres : Kamal hachkar, réalisateur du documentaire, Tinghir-Jérusalem : Ces Échos du mellah, qui traite de la vie et la cohabitation de familles berbères musulmanes et juives dans la ville de Tinghir au temps du protectorat français au Maroc et qui est une présentation d’une facette du Maroc pluriel, l’Irakien jaafar mourad réalisateur du Film « Al Aouda Ila Victoria » (retour a victoria) et Fadili ahmed reporter de la SNRT (Al Oula) de la ville d’Azrou.

La cérémonie a été aussi une occasion pour rentre hommage à un certain nombre de Juifs marocains de renom invités d’honneur de cette édition dont notamment et entre autres : Mr Simon Skira qui a quitté le Maroc en 1967, à l’âge de 15 ans directement pour Israël et qui a suivi des études universitaires d’histoire spécialement sur le Maroc, et des études de français et de Management pour les villes en voie de développement, en tant que boursier de la fédération séfarade mondiale. Mr Skira a mis en marche tout son réseau de connaissances personnel et professionnel, dans le domaines artistique, social, politique et recherche historique depuis presque 40 ans au Maroc, France et Israel.

Dans un documentaire « Marocains juifs des destins contrariés ». Il donne des réponses aux nombreuses questions telles que : Quelles sont les causes de l’évaporation de 280 000 juifs du Maroc en l’espace de 30 ans entre 1948 et 1978.

Cette soirée inaugurale de la 20ème édition du Festival Cèdre Universel du court métrage d’Ifrane a été marquée enfin par la projection du film « Retour de Victoria » de son réalisateur Ifrakien Jaafar Morad

Mohammed Drihem