Symposium international sur le cancer de l’ovaire et du col de l’utérus

Du 6 jusqu’au 07 avril 2018 à Marrakech /Maroc

L’Intergroupe de Cancer Gynécologique (GCIG) et la Société Panarabe pour la Recherche en Cancérologie Gynécologique (PARSGO) organisent pour la première fois en Afrique du 6 jusqu’au 07 avril 2018 à Marrakech au Maroc le Symposium International sur le cancer de l’ovaire et du col de l’utérus.

Le Symposium sera organisé avec le soutien de la Société Allemande de Nord-est pour la Cancérologie Gynécologique (NOGGO), la Société Internationale de Cancer Gynécologique (IGCS), Fondation Lalla Salma – Prévention et Traitement des Cancers, la Délégation du Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

Le Symposium sera animé par des experts internationaux du cancer de l’ovaire et du col de l’utérus. Ces experts vont traiter plusieurs aspects de ces maladies comme : les principes du dépistage et de la diagnose du cancer ovarien, ainsi que ses nouveaux aspects pathologiques, ainsi que le contrôle et le dépistage du cancer ovarien de stade précoce et avancé, ainsi que ses conséquences cliniques.

D’après le président de la PARSGO Prof. Dr. Med. Jalid Sehouli, l’objectif de la conférence est : « d´établir un débat international autour du thème – les ovaires et le cancer de l’utérus, ainsi que les possibilités de l´assurance et de la prévention dans le monde méditerranéen. Nous envisageons de consolider la coopération scientifique, et surtout l´exploration dans le domaine concernant la femme arabe atteinte du cancer ».

Le professeur Jalid Sehouli qui est également le directeur du service Gynécologie et Chirurgie Oncologique à l’Hôpital Universitaire de la Charité de Berlin rajoute : « le Maroc est bien situé pour être le pays coordinateur entre l´Europe, les États-Unis et les pays africains en termes des programmes médicaux ».

Il est à noter que la Société Panarabe pour la Recherche en Cancérologie Gynécologique (PARSGO) est une association apolitique et sans but lucratif. Elle est fondée le 30 octobre 2016 afin d’offrir une tribune internationale pour le débat et l’échange entre des membres ayant des intérêts professionnels communs en matière de prévention, traitement et recherche en cancer gynécologique.

