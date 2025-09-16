ذَكِّرِي الشَّمْسَ عَسَاهَا تُشْرِقُ : شعر رمضان مصباح

ذَكِّرِي الشَّمْسَ عَسَاهَا تُشْرِقُ

رمضان مصباح

يـا وَيـحَ غَـزَّةَ والـعِقبانُ تَـنْهَشُها

والـعُـرْبُ غِـرْبـانٌ حَـوْلَـها نَـعَـقوا

لاَهُــمْ نَـصَـرُوا والـحَـرْبُ حَـرْبُهُمُ

ولاهُـــمْ مَـنَـعـوا ولاهُـــمُ أَبَـقُـوا

الـمالُ لَـهُمْ ،يُـهْدَى لِمَن ظَلَموا

يـــا ذُلَّ قَـــوْمٍ بِـمَـالِهِمْ صُـعِـقُوا

الـنَّـازِلُـونَ وَ الـنَّـاسُ قَــدْ رَكَـبُـوا

الـنَّـائِـمونَ ،واِنْ قـيـلَ : « فِـقُـوا »

الـمـالُ مَـرْقَـى لـلِشُّعوبِ جَـرَى

عِــلْـمًـا ،ولِـلْـعُـرْبِ مُـــا لَـعِـقُـوا

أخْــزاهُـمُ الـتِّـبْـرُ وَهُــوَ مَـكْـرُمَةٌ

فـيَـا لَـيَتَهُمْ مـا كَـانُوا ومَـا رُزِقُـوا

حِـيـزَتْ عُـلـومٌ وانْـجَـلَتْ حُـجُبٌ

وفِـي حَـيِّنَا لاَ عِلْمٌ لَهُمْ وَلاَ اُفُقُ

زَفُّــوا شَـبَابَهُمُ لِـكُلِّ ذِي شَـمَطٍ

واسْتَحْمَرُوا أسْدَهُمْ حَتَّى نَهَقُوا

اسْـتَرْعَوِا الذِّئْبَ خِرْفانَهُمْ وَمَضَوا

الى حَيْثُ تُرْوَى البَطْنُ وَالشَّبَقُ

فَـلاَ الـذِّئْبُ عَادَ ولاَ الخِرافُ ثَغَتْ

ضَـــاعَ الـقَـطِـيعُ وأهْـلُـهُ غَـرِقُـوا

غَـــدًا تَـرْعَـاكُـمُ الـعِـقْـبانُ كَـمَـا

رَعَــتْ مَـنْ خُـنْتُمُ ،وقَـدْ صَـدَقُوا

ضَـمَّـخُـونَا دَمًـــا ،وارْتَـقَـوْا زُمَــرًا

خَـلَـتِ الـدِّيَّارُ ،وأُسْـدِلَ الـشَّفَقُ

فَـيَـا حُـمْرَةً فِـي الـسَّماءِ عَـلَتْ

ذَكِّرِي الشَّمْسَ عَسَاهَا تُشْرِقُ