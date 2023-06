La théorie de l’évolution de Darwin telle qu’elle doit être vue

Tayeb Zaid



La théorie de l’évolution, telle qu’elle a été énoncée par Charles Darwin, prétend avec un peu d’insolence que, moi que voici et le singe qui, à l’heure où j’écris, saute de branche en branche dans la forêt, serions issus de la même lignée. Il y aurait entre le singe et moi un lien de parenté ou de cousinage. C’est du pareil au même puisque dans le premier cas comme dans le second, nous aurions eu le même parent. Or, cette théorie sombre dans l’invraisemblable quand elle admet que le premier parent, avec qui nous partageons la parenté, le singe et moi, avant de nous séparer, aurait été un singe qui aurait donné naissance à des singes mais qu’avec le temps l’un d’eux serait resté singe alors que l’autre aurait évolué pour devenir ce que je suis. Ainsi formulée, elle est difficilement défendable par la raison. Elle aurait été plausible si elle avait donné à entendre que notre premier parent était un homme qui aurait enfanté des hommes mais qu’avec le temps, l’un d’eux, pour des raisons indéfendables serait devenu singe. On aurait ainsi compris avec moins de force dans les arguments dits de science et d’autorité que note premier parent, un homme comme ceux d’aujourd’hui, moins intelligent peut-être, mais plus entreprenant dans un environnement primitif et hostile à cause de la nature de sa constitution, aurait donné naissance à des enfants comme ceux d’aujourd’hui, mais qu’avec le temps, l’un d’eux aurait progressé pour devenir ce que nous sommes et l’autre régresser à l’état de singe, à cause de circonstances favorables pour le premier, défavorables pour le second. Disons donc que si la théorie de l’évolution avait été ainsi considérée, elle aurait pu être peut-être admise avec moins de questions et de justifications.

Dans le premier cas comme dans le second, il n’y aurait pas eu d’évolution de l’espèce, de celle du singe telle qu’elle a été défendue par Darwin vers l’homme, ou de celle de l’homme vers le singe comme je viens de le poser de manière moins savante et plus prosaïque, mais d’une métamorphose, d’une mutation d’espèce à espèce, ce qui est peu crédible et peu probable. Nous pouvons donc dire avec un peu plus de fermeté et de hardiesse que : ou bien le singe aurait évolué pour devenir homme ou bien l’homme aurait régressé pour finir singe. L’équation se traduirait ainsi: le petit de l’homme aurait mal tourné, aussi serait-il devenu singe et le petit du singe aurait bien tourné, aussi serait-il devenu homme. Equation qui aille contre la raison et le bon sens, faut-il bien le souligner. S’il est possible que cette soi disant équation fonctionne de cette manière, on pourrait l’élargir, l’exporter pour l’appliquer à d’autres cas de figure. Le fils de Noé et, Caïn, le fils d’Adam ont mal tourné, ils ne sont pourtant pas devenus démons. Joseph, le fils de Jacob a bien tourné, il n’est pourtant pas devenu ange.

S’il y a donc évolution, elle se ferait intra et non inter espèces, à l’intérieur d’une même espèce, non entre des espèces différentes.

Je reviens donc vers l’évolution de l’espèce telle qu’elle s’effectue réellement. Le Coran nous offre une belle illustration dans ce sens.

‘’Et très certainement, Nous avons créé l’homme d’une sélection d’argile (12) puis Nous l’avons consigné goutte de sperme dans un reposoir sûr(13) puis Nous avons fait du sperme un caillot puis du caillot Nous avons créé un morceau de chair puis du morceau de chair Nous avons créé des os puis Nous avons revêtu de chair les os ensuite Nous en avons fait une toute autre créature béni soit Dieu donc le meilleur des créateurs (14)’’ 1

Entre ‘’la goutte de sperme’’ et ‘’une autre créature’’ il y a tout un processus de développement par étapes successives.

‘’ Dieu vous donne la vie puis vous la reprend il s’en trouve parmi vous qui atteignent un âge si décrépit qu’après avoir tant su ils perdent tout savoir la science de Dieu est infinie Sa puissance est illimitéé’’70 2

Après ‘’vous donne la vie puis vous la reprend’’ il y a ‘’un âge si décrépit qu’après avoir tant su ils perdent tout savoir’’

Entre la vie et la mort, il y a une période de faiblesse, de débilité, de crétinisme.

La théorie de l’évolution n’a rien de bien particulier que d’avoir eu le ridicule de prendre le problème de l’évolution de l’espèce par le mauvais côté et de vouloir la faire admettre comme une vérité scientifique.

1- Traduction interprétation de Sourat Al Mouminoun ; ayat 12, 13 et 14.

2- Traduction interprétation de Sourat Annahl ; Ayat 70