مؤسسة آفاق للثقافة والتعليم بروتردام ورابطة المؤسسات الإسلامية بهولندا تنظمان تظاهرة ثقافية بروتردام وتكرمان الدكتور عبد القادر بيطار

قامت مؤسسة آفاق للثقافة والتعليم بروتردام ورابطة المؤسسات الإسلامية بهولندا، وبتسهيلات من بلدية روتردام، بتنظيم تظاهرة ثقافية مهمة وذلك يوم الأحد 14 رجب 1444ه الموافق لـ 5 فبراير 2023م.

حول التسامح والتربية في الإسلام ودور المواطن في المجتمع.

حيث ألقى فضيلة الدكتور عبد القادر بِطار محاضرة علمية حول التسامح الديني في الإسلام وقضايا التربية والتعليم.

حضر فعاليات هذه التظاهرة الثقافية الهامة سعادة سفير صحاب الجلالة بهولندا السيد محمد بصري، وكذا السيد القنصل العام للمملكة المغربية بروتردام عبد الإله الكبيتي الإدريسي، وعدد مهم من رؤساء الجمعيات والأطباء والمحامين والأطر المغربية المقيمة بهولندا

وتم في ختام التظاهرة بتكريم الدكتور عبد القادر بيطار .