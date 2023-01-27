عبدالقادر كتــرة

روّج الإعلام الجزائري تصريحات للمتهم بالتحرش الجنسي البينيني « فيليكس سوهوندي بيبيريبي »، عضو الكاف والمكلف بالإعلام خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين « شان » 2022 المقام بالجزائر، جاء فيه « أن السبب الحقيقي لمعاقبته، هو تقدمه بالشكر للسلطات الجزائرية على التنظيم الجيد للشان، وتأكيده بأن الجزائر تستحق تنظيم كان 2025. »

وزاد إعلام قنوات الصرف الصحي الجزائري أن « البينيني فيليكس سوهوندي بيبيريبي »، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمكلف بإدارة الإعلام خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، نفى الأنباء حول تورطه في فضيحة تحرش بإحدى موظفات « كاف ».

وبغباء وبلادة واستحمار لعقول الجزائريين، أضاف: « كل ما في الأمر أنني تلقيت تكريما من قبل صحفيين متواجدين في الجزائر لتغطية الشان بمناسبة عيد ميلادي، وخلال ذلك وجهت كلمة شكر إلى السلطات الجزائرية التي نظمت المسابقة بطريقة تدعو للفخر ».

وتابع هذا الإعلام الخبيث والخسيس بكل غباء وسذاجة أن المتهم بالتحرش وبشهادة مجموعة من الصحافيات أن: « الكلمة التي ألقيتها أثارت حفيظة بعض الجهات، ولامتني على دعمي للجزائر، وخاصة عند قولي إنها تستحق نيل شرف تنظيم كان 2025″، كما لو كان تصريحه قرار بمنح الجزائر تنظيم كان 2025.

ليعلم إعلام « بودورو » أو « الزيكو » ( les égoutsقنوات الصرف الصحي) الجزائري كما يلقبه الجزائريون، أن الفضيحة التي هزت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في الأيام الأخيرة على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين « شان 2022 » في الجزائر، هي قضية تحرش جنسي، كما تمّ نشره في مقال على صدر صحيفة « الغارديان » بتوقيع الصحفي الاستقصائي « رومان مولينا » الذي كشف عن تفاصيل محاولة الاعتداء الجنسي …

وأدلت فتيات أخريات بشهادتهن أمام اللجنة الانضباطية للاتحادية الأفريقية لكرة القدم، وتساءل « هل سهلت » الكاف « هروب المتهم إلى بنين؟ وهل اتصلت بالسلطات الجزائرية أو أرادت « التستر » على القضية كما جرت العادة في كثير من المناسبات.

وبناءً على شهادة العديد من النساء الأخريات، قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي « الكاف » فرض عقوبة على « البينيني » تتمثل في الإيقاف لمدة 5 سنوات عن مزاولة مهامه وأي نشاط رياضي داخل الهيئة.

يذكر أن الشكاية تتعلق، حسب المعلومات الواردة من Sport News Africa، بتحرش جنسي ومحاولة اعتداء جنسي، بطلها موظف لدى الكاف مكلف بالسهر ومراقبة وتشغيل أجهزة VAR لـ CAF أثناء المنافسة.

واستنادا إلى نفس المصدر، تتهم صاحبة الشكاية الموظف البنيني « سوهوندي بيبيريبي »، مسؤول الإعلام في CAF الذي يشغل أيضًا منصب أمين الصندوق العام لاتحاد الصحافة الرياضية الدولية (AIPS) في منطقة إفريقيا، بمحاولة الاعتداء عليها جنسياً، حيث دعاها لمرافقته إلى غرفته من أجل تسلُّمِ الاعتمادات الصحفية كجزء من عمله، لكن كاد أن يقع الحادث الذي لم يكن بحسبان الضحية.