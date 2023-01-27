عبدالقادر كتــرة

أقدمت لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم « الكاف »، الثلاثاء 24 يناير 2023، بطرد أحد الصّحفيين عضو الوفد الإعلامي التابع للكاف ب »شان » الجزائر، بعد تورّطه في فضيحة أخلاقية.

ويتعلق الأمر بالصّحفي البنيني « ساهوندي بيبيريبي » المتواجد ضمن الوفد الإعلامي المكلف التغطية الصحفية للبطولة الأفريقي للاعبين المحليين « شان » 2023 بالجزائر، والذي اشتكت زميلة له من المغرب قدِمت ضمن وفد « الكاف » إلى الجزائر، مِن أمر أخلاقي بِالفندق حيث مقرّ الإقامة، وأودعت شكوى لدى مصالح الأمن.

الشكاية تتعلق، حسب المعلومات الواردة من Sport News Africa، بتحرش جنسي ومحاولة اعتداء جنسي، بطلها موظف لدى الكاف مكلف بالسهر ومراقبة وتشغيل أجهزة VAR لـ CAF أثناء المنافسة.

واستنادا إلى نفس المصدر، تتهم صاحبة الشكاية « سوهوندي بيبيريبي »، مسؤول الإعلام في CAF، بمحاولة الاعتداء عليها جنسياً، من طرف الموظف البنيني الذي يشغل أيضًا منصب أمين الصندوق العام لاتحاد الصحافة الرياضية الدولية (AIPS) في منطقة إفريقيا، حيث دعا الصحفية المشتكية لمرافقته إلى غرفته من أجل تسلُّمِ الاعتمادات الصحفية كجزء من عمله، لكن كاد أن يقع الحادث الذي لم يكن بحسبان الضحية.

وعاقبت « الكاف » الصّحفي البنيني « ساهوندي بيبيريبي » بِطرده الفوري من الجزائر، والإيقاف لِمدّة 5 سنوات، حيث من المنتظر أن يُمنع خلالها من تغطية المنافسات الكروية بِالقارّة السّمراء.

وغادر « سوهوندي بيبيريبي » بالفعل الأراضي الجزائرية، حسب ما تمّ تداوله وسط الإعلاميين، وهو في طريقه للعودة إلى بنين.

الإتحاد الأفريقي لكرة القدم « كاف » رفض، في الوقت الحالي، التعليق على هذه القضية، بينما تشير المعلومات إلى معاقبة الصحفي المتهم بالتحرش الجنسي بمنعه لمدة 5 سنوات من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، كما لم يتم تسريب أي معلومات عن ظروف هذا المغادرة المتسرعة.

ووجب التذكير بِأن الجزائر لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بِهذه الفضيحة، ذلك أن الصّحفي البنيني المُتورّط في الفضيحة والضحّية (زميلته) ينتميان إلى الوفد الإعلامي التابع لِهيئة « الكاف » والقادم إلى الجزائر