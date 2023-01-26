عبدالقادر كتــرة

سجلت مدينة وهران الجزائرية ثاني حادث وفاة غريب، سهرة الثلاثاء 24 يناير 2023، كما أو كانت المنافسات الرياضية المنظمة بالجزائر شؤما على بعض المسؤولين الرياضيين الأجانب، ويتعلق الأمر بمسؤول رياضي أجنبي من الضيوف المشاركين وهو نائب رئيس الإتحاد الموريتاني لكرة القدم، « اباب آمغار ديينغ » خلال تواجده مع البعثة المرافقة لمنتخب موريتانيا، المشارك في شان الجزائر.

وفارق نائب رئيس الإتحاد الموريتاني لكرة القدم، الحياة بالجزائر، أثناء تواجده رفقة وفد المنتخب الوطني المحلي المشارك في الشان، في نفس الليلة التي حقق فيها المنتخب الموريتاني تأهل تاريخي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا للمحليين.

ونعت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بتعازيها، وقالت في بيان لها: « ببالغ الحزن والأسى، تنعي الاتحادية الموريتانية لكرة القدم السيد اباب آمغار ديينغ، نائب رئيس الاتحادية، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم. »

وأضافت: « اباب آمغار ديينغ وافته المنية، بينما كان يؤدي مهمة وطنية نبيلة في خدمة المنتخب الوطني، كأحد أعضاء الوفد المرافق للمنتخب الوطني المحلي في مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر ».

وتابعت الاتحادية الموريتانية: « يُشهد للفقيد بالالتزام والانضباط في العمل، وبصدقه وتفانيه في خدمة كرة القدم الوطنية، وبكرم أخلاقه وحسن علاقته مع الناس ».

وقالت الاتحادية الموريتانية في الأخير: « بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحادية السيد أحمد ولد يحيى، باسمه شخصياً، ونيابة عن اللجنة التنفيذية للاتحادية، وكافة موظفيها، إلى أسرة الفقيد وعائلته الكريمة، وإلى الأسرة الكروية الوطنية، بأصدق التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب الجلل ».

وسبق أن سجّلت تظاهرة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر وفاة رئيس الاتحاد الفرنسي لرفع الأثقال، « غيي كولير »، الأحد03 يوليو 2022، على هامش حضوره على رأس الوفد المشارك بمنافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.

وكانت مجلة « ليكيب » الفرنسية أشارت إلى أن « كولير » الذي كان يناهز سنه 65 عاماً توفي وسط ظروف مجهولة، عندما كان بغرفته الخاصة في فندق إقامته، ورجحت الأمر لأسباب صحية بحتة خاصة أنه كان يبيت لوحده وبعيداً عن أي تهديد.

وذكرت المجلة الرياضية بالمسار الرياضية للمسؤول الرياضي الفرنسي الراحل » غيي كولير » إذ هو بطل فرنسي شهير بين سنوات 1978 و1984 في فئة الوزن الثقيل أكثر من 110 كيلوغرامات، وعُيّن رئيساً لاتحاد اللعبة في 2021 ليقود الرياضيين في مختلف المنافسات وطيلة فترات التحضير.

وفتح الأمن الجزائري بمشاركة محققين ومختصين تحقيقاً حول ظروف الوفاة المفاجئة للرياضي الفرنسي، بينما سيرسل نتائجه لجميع المعنيين بما فيهم اللجنة الأولمبية المتوسطية، وهو إجراء روتيني تتخذه الشرطة بمثل هذه الوضعيات.

من جهة أخرى، سجلت ملاعب الجزائر، الثلاثاء 24 يناير 2023، وفاة لاعب نادي اتحاد أميزور بن « إيدير مهني »، في المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية الرويبة على ملعب الرغاية، حسبما أفادت إذاعة بجاية.

وحسب ذات المصدر فإن اللاعب سقط على أرضية الميدان دقائق قليلة قبل نهاية المباراة التي تندرج في إطار القسم الجهوي الأول، حيث تم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتنتظر إدارة نادي أميزور، بمحافظة بجاية بالجزائر نحو 250 كلم شرقي العاصمة الجزائر، النتائج الطبية للاعب الذي توفي وهو الذي لم يكن يعاني من أية أعراض، حسب أول الأخبار التي أعلنها فريقه.