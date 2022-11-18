قناة تلفزية جزائرية تَبُثُّ فيلما إباحيا يحتوى على مشاهد خليعة

عبدالقادر كتــرة

في سابقة خطيرة وغربية في بلد يدعي انتماءه للعروبة والإسلام ويحمل اسما طويلا وعريضا يتبجح به،

قامت إحدى قنواته التلفزية التي يتعبر مسؤوليها المصنفة الأولى في المشاهدة وعدد المشاهدين والمتابعين، ببثِّ فيلم يتضمن مشاهد إباحية ولقطات خليعة لم يعهدها المشاهد في العالم العربي والعالم الإسلامي، في ظل صمت ما يسميه هذا البلد بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى حدّ كتابة هذه السطور.

وبعد أن فجّر هذا العمل الشنيع ضجة واسعة بعد بثها للفيلم الذي يحتوي على مشاهد إباحية، قررت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية، اليوم وقف بث قناة « الأجواء » الجزائرية.

وحسب ما أعلنه التلفزيون الحكومي فإن « قرار غلق قناة الأجواء، وبشكل نهائي، جاء لبثها محتوى مخل بالحياء. يتنافى مع قيم المجتمع الجزائري وديننا الحنيف ».

وعقب موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري، مساء الاثنين 14 نونبر 2022، التوقيفَ النهائي لبثّ قناة « الأجواء »، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن القناة بثت، سهرة الأحد 13 نونبر 2022، فيلما جنسياً كاملاً في أحدى أفلام السهرة احتوى على لقطات خليعة ، وسرعان ما أثار ذلك تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، وتعليقات تراوحت بين الغضب والاستنكار، والتعبير عن الصدمة مما حدث.

ووفقاً لما رصدته جريدة « وطن » الجزائرية، فقد ظهر في المشهد ممثلة عارية بشكل كامل، لحظةَ إقامة علاقة جنسية مع أحد الممثلين المشاركين في العمل.

وبعد إغلاق قناة الخلاعة، هاجمت صحفية بالقناة الأجواء الجزائريين بوقاحة لتهجّمهم على القناة بعد بثّها مشهداً إباحياً كاملاً، حيث تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو لصحافية عاملة بقناة « الأجواء »، التي أوقف بثّها بقرار من السلطات .

وأعربت الصحافية عن أسفِها لغلق القناة، حسب فيديو صحافية قناة « الأجواء » مشيرةً إلى أنّ السبب في بثّ المشهد الجنسي يعود لخلية التركيب التي لم تحذف ذلك المقطع، الذي أثار الجدل وتسبب في توقيف بث القناة، مشددة على أن « الأجواء تبقى مدرسة »، وأنها كانت تأمل تداول الأخبار والروبورتاجات التي أعدتها القناة سابقاً، مثلما فعل كثيرون مع مقطع الفيديو وصور المشاهد المخلة بالحياء التي بثتها القناة بالخطأ.

إدارة قناة « الأجواء » أصدرت بياناً اعتذرت فيه لمشاهديها عامة وللشعب الجزائري، عما وصفته بـ »الخطأ الفادح المرتكب »، معبّرة عن أسفها لما وقع.

وجاء في بيان القناة: « تفتخر قناة الأجواء وهي بصدد إعلان رحيلها نهائيا بوطنيتها وخطها الوطني ودفاعها عن الجزائر والجزائريين، وبالمجهودات التي بذلتها من أجل إيصال صوت المواطن البسيط وتقديم خدمة عمومية لجميع فئات الشعب ».

وعّبرت القناة المعنية عن افتخارها « بكونها مدرسة إعلامية تكوّن على يدها إعلاميون يتألقون اليوم في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مشيرةً إلى أنّ أبوابها طالما كانت مفتوحة أمام طلبة كلية الإعلام والاتصال من أجل إجراء التربصات، ومعايشة العمل الصحفي في الميدان وكذا إنجاز المذكرات. »

وحلافا لما تراه هذه « المدرسة النموذجية في التربية على الجنس وتعليم ممارسته » مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، شهدت موجةَ غضب عارمة ضد قناة « الأجواء » الخاصة، بعد بثّها مشهداً جنسياً كاملاً في أحدى أفلام السهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهدَ بكثافة، وسط حملات غاضبة ضد القناة، واستنكار شديدٍ لما فعلته من تجاوز في حقّ القيم والعادات الجزائرية.

فيديو: شاهد المشاهد التي بثت في قناة الأجواء الجزائرية|| غلق قناة الأجواء