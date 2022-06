La France face à son destin.

Yahya Torbi



Comment se fait-il qu’un pays aussi riche et industrialisé, aussi puissant et armé jusqu’aux dents que la France n’arrive pas à éradiquer la petite et la grande criminalité comme le le trafic de drogue, le proxénétisme, l’intégrisme religieux, le terrorisme et qu’elle ne puisse surtout pas mettre fin à l’immigration clandestine et illégale, qui met à mal la société ? Si c’est vraiment le cas, cela signifie que soit les dirigeants français sont trop laxistes vis-a-vis de la délinquance sous toutes ses formes, soit le service des renseignements est défaillant ou incompétent, soit le système judiciaire est corrompu, toutefois, cette dernière hypothèse est à écarter, vu que les lois en France sont souveraines.

Au moment où les terroristes et les narcotrafiquants sont condamnés ipso facto à la peine capitale en Arabie Saoudite, et qu’en Égypte, on a d’ores et déjà mis les Salafistes intégristes des Frères musulmans hors d’état de nuire, et que récemment, le Président tunisien, Kaïs Saïed a suspendu le Parlement et le mouvement Ennahda, et pris la décision de conduire R. El Ghanouchi et ses adjoints, ainsi que leurs complices parmi les magistrats au tribunal pour complots contre l’État, les barons de la drogue, les dealers et les Imams radicaux, en France, sont en train de transformer la République française, laïque et démocratique, en république arabe islamique ou en Colombie, à commencer par Marseille, Seine-Saint-Denis, Roubaix, les fiefs des trafiquants de drogue et des islamistes, sachant que ces malfaiteurs portent atteinte à la vie individuelle et collective des Français, à leur santé physique et mentale ainsi qu’à leurs biens, avec préméditation. Et, au lieu de punir sévèrement ces délinquants et criminels, majoritairement issus de l’immigration, afin qu’ils ne récidivent plus, des juges , des avocats, des députés et des associatifs leur trouvent des excuses pour justifier leurs actes; ce qui fera d’eux des multirécidivistes qui continueront à provoquer le désordre, à menacer la vie et la sécurité des Français et à destabiliser le pays de plus En plus.

Par ailleurs, au lieu de traiter ce fléau à la racine en envoyant les voyous, après les avoir déchus de la nationalité française, purger leurs peines chez eux, dans leurs pays d’origine, pour avoir refusé d’être reconnaissants à l’hospitalité française, le gouvernement envisage de créer des milliers de places suppémentaires en prison pour » loger » et » engraisser » ces criminels sur le dos des contribuables.

Mais, ce qui est paradoxal et hallucinant, c’est que contrairement à E. Macron, J. L. Mélenchon, Martine Aubry, François Bayrou, … soumis et inactifs, et dont l’incapacité à rendre la France aux Français les discrédite jour après jour, et qui, pire, veulent accueillir tout le tiers-monde en France, et puisque l’heure n’est plus à l’indulgence, mais à la sévérité jusqu’à ce que les lois de la République soient respectées à la lettre, des Français d’origines étrangères comme, entre autres, l’égyptien Jean Messiha et les journalistes juifs d’Algérie E. Zemmour et Elisabeth Lévy ou encore le jeune juriste Amine Elbahi s’engagent à défendre catégoriquement et avec toutes leurs viscères, sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, à la radio et dans leurs écrits, la France: son Histoire et son identité, mais surtout la culture et le mode de vie des Français, tout en luttant contre le Grand Remplacement qui plane toujours sur le pays.

