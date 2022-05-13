أبنتَ القدْس والجَنباتُ حُبلىَ
أبنتَ القدْس والجَنباتُ حُبلىَ
رمضان مصباح الادريسي
وداعا شيرين:
تـرَجّـل صـوتُـها فـعـلا نـشيد
سـمـا قـمـرٌ تـواكِـبه حـشـودُ
أراحـلـةٌ الــى شُـهـبٍ وفـلْك
الـى شُـهدائها ، بـدمٍ يـجودُ؟
بـتـضحية ،تـقـولُ لِـمن رمـاها
طـفِـحتَ دنـاءةً ،وبِـها تـسودُ
أعـاقلةً تـخافُ وأنـت وحْشٌ ؟
ورابـيـةً تَـمـيدُ وأنــتَ طــوْدُ؟
كـتمتَ حـروفَها بِـرصاص غـدرٍ
فـنـابتْ روحُـها ،وبـكى وجـودُ
عـلـى شـعبٍ يُـهان ولا نـصيرٌ
عـلى حـقٍّ أضـيعَ لـه شُهودُ
عـلى زمـنٍ يُـحاك بـخيط ظُلم
وقــدْ رحـلـتْ بِـنـخْوتنا عُـهـودُ
أبنتَ القدس والجَنباتُ حُبلى
بــتــاريـخٍ وتـضـحـيـة تــعــودُ
ومَـمشى أنـبياءٍ قبل عِيسى
وبــعـدهُ أحــمـدٌ ولـــهُ صُـعـودُ
وعــــذراءٌ لــهــا أمـــمٌ تُــجِـلُّ
ومــوسـى اذْ يُـكـلِّـمه وهــودُ
يـمينًا لـن تـسودَ حـروفُ قـهرٍ
ولـــوْ وحْـيـا يَــأمُّ بــه جـنـودُ
وعـهدًا لـن تُـقامَ صـلاةُ نـصرٍ
عـلى شعبٍ ، مفاخِره شهيدُ
فـقـولي لـلـمسيحٍ اذا دعــاكِ
الــى قُـربٍ ،لـقد قـطِعَ الـوريدُ
ولـلـعذراءِ :قــد هـزُلـتْ بــأرضٍ
فـــلا نــخْـلاً يُـهَـزُّ, بــهِ مديد
القنيطرة:13ماي2022
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