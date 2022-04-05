عبدالقادر كتــرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة عن قيمة الجوائز المالية التي ستُمنح للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 .

يحصل بطل المونديال على 42 مليون دولار، والوصيف على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 27 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع 25 مليون دولار، وأصحاب المراكز من 5 إلى 8 مبلغ 17 مليون دولار لكل منتخب، وأصحاب المراكز من 9 إلى 16 مبلغ 13 مليون دولار لكل منتخب، أما أصحاب المراكز من 17 إلى 32 فيحصلون على 9 مليون دولار لكل منتخب.

كما كشف « فيفا » أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر ستنال مبلغاً قدره 1.5 مليون دولار من أجل إعداد العدّة للبطولة العالمية، التي تحتضنها قطر كأس العالم للمنتخبات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر 2022.

والملاحظ أن القيمة لم تشهد زيادة بالنسبة لكأس العالم 2018، حيث كانت قيمة الجوائز المالية التي حصل عليها المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، إذ رصد الفيفا مبلغ 400 مليون يورو (وهو نفس المبلغ باليورو) للمنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا، بعد أن كانت ميزانية البطولة السابقة في البرازيل 358 مليون يورو.

وحصلت المنتخبات على 1.27 مليون يورو قبل المشاركة، وذلك من أجل الاستعداد للمحفل الكروي العالمي، وتم خصم هذا المبلغ من القيمة التي سيحصل عليها كل منتخب بعد نهاية البطولة.

وظفر المتوج بلقب المونديال 2018 بمبلغ 32.1 مليون يورو، وحصل الوصيف على 23.6 مليون يورو، أما المنتخبان اللذان احتلا المركزين الثالث والرابع، فحصلا على 20.28 مليون يورو، و18.6 مليون يورو على الترتيب، وخصص مبلغ 13.5 مليون يورو للمنتخبات التي ستصل إلى الدور ربع النهائي، وحصل المنتخبات التي ودعت المسابقة من الدور الأول على مبلغ 6.7 مليون يورو، فيما حصلت المنتخبات التي وصلت إلى ثمن النهائي على 10.14 مليون يورو.

ولم تقتصر فوائد المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا على المجد الكروي، وإنما امتدت إلى مكاسب مالية ضخمة من خلال نظام الجوائز المالية المعتمد للبطولة التي ارتفعت قيمة جوائز المونديال بنسبة 40% عما كانت عليه في مونديال 2014 بالبرازيل