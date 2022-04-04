شطحات جزائرية: فريق جزائري ينهزم أمام خصمه التونسي لكن ينتصر على حارسه المغربي !!

عبدالقادر كتــرة

يبدو والله أعلم أن « أشقاءنا » في الجزائر قد فقدوا عقلهم ووعيهم ودخلوا في حالة من الحمق والهبل، بعد إصابتهم ب « مَسّ من المغرب »، وخرجوا عن السيطرة وليس لحمقهم دواء ولا يوجد ،حاليا، لعلاج هبلهم وجنونهم، مارستان (مستشفى لعلاج الأمراض العقلية والنفسية) في العالم، اللهم إلا إذا تطوع علماء النفس والأمراض العقلية في العالم، لتخصيص جناح في مستشفى جامعي عالمي للدراسة والتحليل والمتابعة والتطبيب…

لم يجد إعلام المزابل الرسمية الجزائرية ما يقدمه لجماهيره الرياضية من « خبر مهمٍّ وخطير دي قيمة عظيمة » إلا إغفال هزيمة الفريق الجزائري شرّ هزيمة، أمام الفريق الترجي التونسي ضمن دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال افريقيا بهدفين لهدف واحد، والتحدث عن الهدف الوحيد للفريق الجزائري المندحر في مرمى حارسه المغربي بالمناسبة، فهلّل وطبّل وغيّط بقوله « سجّل لاعب شباب بلوزداد حسام الدين مريزيق سهرة السبت 2 أبريل 2022، هدفا على طريقة يوسف بلايلي وعلي هارون في مرمى الكرة المغربية!!! ».

وبدل تحليل لقاء فريقهم المنهزم الخاسئ المدحور، ووصف مكامن الضعف وأسباب الاندحار، راح المتحلل الرياضي الجزائري يتكلم عن هدف متوسط الميدان مريزيق الذي قال عنه أنه « هزّ شباك حامي العرين معز بن شريفة حارس مرمى فريق الترجي التونسي، بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 40 مترا ».

وزاد قائلا « واستثمر مريزيق في خروج الحارس بن شريفة، وباغته مثلما فعل بلايلي ضد حامي العرين المغربي أنس الزينتي في ديسمبر الماضي، وشهرَين من قبل اللاعب علي هارون مهاجم شبيبة القبائل في مرمى الجيش الملكي المغربي »، وهو ما يعني أن شبح المغرب وكابوسه يرعب النظام العسكري الجزائري وشعب بومدين الحلوف، وينامون بصورة المغرب ويستيقظون عليها وتطاردهم في الحلم واليقظة إلى درجة إصابتهم بالحمق والهبل.

اندحر فريق شباب بلوزداد في العودة بنتيجة إيجابية أمام مستضيفه الترجي التونسي ضمن دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال افريقيا.

كما جرت المباراة بملعب رادس الاولمبي التي انتهى بتسجيل هدفين لصالح الفريق التونسي الذي سجّلهما لاعبوه في الدقيقتين 13 و17 من عمر الشوط الأول وتسيّد مجموعته بعد أن كان الفريق البلوزدادي يبحث عن النقاط الثلاث للانفراد بالصدارة.