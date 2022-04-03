عبدالقادر كتــرة

في تصريح صحافي صادم للجماهير الجزائرية، نفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، « جياني إنفانتينو »، أن يكون على علم بطلب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم « إعادة المباراة أمام الكاميرون وإمكانية حدوث ذلك، قائلا : « لا علم لي بذلك ».

وقال موقع « وين وين » القطري أن رئيس الفيفا عند سؤاله عن الأحداث التي شهدتها المباراة والجدل التحكيمي الذي رافقها قال « إنفانتينو »: « الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للأسف هذه هي كرة القدم، إنها قاسية »، واضعا بذلك حدًّ للإشاعات المتداولة عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتلقت الجماهير الرياضية الجزائرية صدمة ثانية على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بعد إقدامه على سحب ملخص مباراة المنتخب الوطني، أمام الكاميرون، من منصتها على تطبيق « يوتيوب »، كما يأتي هذا، في مقابل إبقاء الاتحاد الإفريقي للعبة، على ملخصات باقي المباريات الفاصلة الخاصة بمنتخبات القارة السمراء.

من جهته، تداولت الصحافة الكاميرونية، بسخرية، خبر طلب الجزائر إعادة مباراة السد التي جمعتها بمنتخب بلادهم الوطني الثلاثاء الماضي، حيث علّق موقع « كام فوت » الكاميروني قائلا : « إن الجزائر لا تزال تأمل في الذهاب إلى قطر في نوفمبر، بعد إعلان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الخميس تقديم استئناف إلى فيفا ».

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على استخدام جميع السبل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن النزاهة والتحيز (النزاهة) في التحكيم، مطالبا بفتح تحقيق من قبل هيئات « الفيفا » لإلقاء الضوء الكامل على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون .

وعلق الموقع الكاميروني على الاحتجاج الجزائري بالقول أن « طلب الجزائر لديه فرصة ضئيلة للغاية في النجاح، لأن أيا من الحقائق المزعومة ضد حكم هذا الاجتماع تبدو واضحة، لكن قبل كل شيء لأنه ليس من عادات الفيفا إعادة مباراة تأهيلية لكأس العالم بعد قرار التحكيم ».

وتجرع المعلق الجزائري حفيظ دراجي بمرارة هزيمة منتخب بلاده أمام منتخب الكاميرون في تصفيات كأس العالم، والتي انتهت بهزيمة قاسيه في الدقيقي 124 وتأهل منتخب الكاميرون الى كاس العالم على حساب الجزائر.

وكتب المعلق الجزائري المثير للجدل بحرقة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي « أخبروهم بأننا تألمنا مثلهم لكننا لن نحزن.. أخبروهم بأن دموعهم أغلى من أي انتصار..أخبروهم بأن بعض الهزائم فيها انتصار.. أخبروهم بأنهم خسروا مثلما يخسر الأبطال.. أخبروهم بأنهم أغلى من المونديال.. أخبروهم بأن غدا يوم آخر، سنفوز ونخسر لكننا لن ننكسر »..

من جهة ثانية، لم يظهر للاعب الجزائر « يوسف بلايلي » الذي يلعب « نادي بريست » الفرنسي منذ نهاية مباراة الإقصاء من المونديال، إذ « خرج ولم يَعُدْ ».

وقال « ميشال دير زكاريان » مدرب نادي بريست الفرنسي، الذي ينشط في صفوفه يوسف بلايلي، أن هذا الأخير لم يعد إلى صفوف النادي وانقطعت أخباره تماما.

وقال « ميشال دير زكاريان » في ندوة صحفية اليوم الجمعة فاتح أبريل، يومين قبل لقاء هام للنادي، حسب يومية « تيليغرام » الفرنسية « بلايلي لم يعُدْ بعد من مشاركته مع منتخب بلاده في لقاء السد، ولم يتصل، كان عليه على الأقل إعلامنا عن هذا الغياب وهذه أبسط الأمور ».